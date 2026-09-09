09 de setembro de 2026
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QUEBRA-QUEBRA

Mulher chama a PM após o marido chegar drogado e agredi-la

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os policiais foram até o imóvel, detiveram o agressor e o conduziram ao Plantão Policial
Os policiais foram até o imóvel, detiveram o agressor e o conduziram ao Plantão Policial

Um homem foi preso por policiais militares da 2ª Cia do 11º Batalhão, na noite desta terça-feira (8), no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí, suspeito de agredir a esposa durante um episódio de violência doméstica. Segundo a vítima, o marido chegou em casa sob efeito de drogas e passou a agir de forma agressiva.

De acordo com o relato da mulher, por volta das 22 horas o homem chegou e iniciou um quebra-quebra dentro da residência, destruindo móveis e diversos objetos.

Ao tentar conter a ação do companheiro, ela acabou sendo agredida no braço, provocando lesões.

Ainda conforme a vítima, o suspeito também passou a ameaçá-la e praticar violência psicológica, motivo pelo qual ela acionou a Polícia Militar.

Os policiais foram até o imóvel, detiveram o agressor e o conduziram ao Plantão Policial.

Após tomar conhecimento dos fatos, a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante por violência doméstica. O homem permaneceu à disposição da Justiça.

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