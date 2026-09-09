Um homem foi preso por policiais militares da 2ª Cia do 11º Batalhão, na noite desta terça-feira (8), no Jardim Novo Horizonte (Varjão), em Jundiaí, suspeito de agredir a esposa durante um episódio de violência doméstica. Segundo a vítima, o marido chegou em casa sob efeito de drogas e passou a agir de forma agressiva.

De acordo com o relato da mulher, por volta das 22 horas o homem chegou e iniciou um quebra-quebra dentro da residência, destruindo móveis e diversos objetos.

Ao tentar conter a ação do companheiro, ela acabou sendo agredida no braço, provocando lesões.