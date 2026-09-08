O Sesc São Paulo celebra seus 80 anos com uma programação especial e gratuita entre os dias 11 e 13 de setembro. O Festival Sesc 80 anos será realizado nas unidades da instituição na capital, interior e litoral, com atividades de música, teatro, dança, circo, cinema, exposições, oficinas e ações voltadas às crianças.

Em Jundiaí, a programação reúne espetáculos teatrais, oficinas, contação de histórias e apresentações musicais ao longo do fim de semana. As atividades serão realizadas no Sesc Jundiaí, localizado na Avenida Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.

Os ingressos para as atrações que exigem retirada antecipada estarão disponíveis a partir desta quarta-feira (9), às 17h, pelo App Credencial Sesc SP e pelo site do Sesc São Paulo. A forma de acesso varia conforme cada atividade.