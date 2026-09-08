O Sesc São Paulo celebra seus 80 anos com uma programação especial e gratuita entre os dias 11 e 13 de setembro. O Festival Sesc 80 anos será realizado nas unidades da instituição na capital, interior e litoral, com atividades de música, teatro, dança, circo, cinema, exposições, oficinas e ações voltadas às crianças.
Em Jundiaí, a programação reúne espetáculos teatrais, oficinas, contação de histórias e apresentações musicais ao longo do fim de semana. As atividades serão realizadas no Sesc Jundiaí, localizado na Avenida Antônio Frederico Ozanan, 6600, ao lado do Jardim Botânico.
Os ingressos para as atrações que exigem retirada antecipada estarão disponíveis a partir desta quarta-feira (9), às 17h, pelo App Credencial Sesc SP e pelo site do Sesc São Paulo. A forma de acesso varia conforme cada atividade.
Limite: até dois ingressos por pessoa para espetáculos adultos e até quatro ingressos para espetáculos infantis.
As demais atividades seguem as regras específicas de participação indicadas na programação.
Programação em Jundiaí
A programação começa na sexta-feira (11), às 20h, com o espetáculo Epidemia Prata, da Cia. Mungunzá de Teatro. A apresentação será realizada no Teatro, tem classificação indicativa de 16 anos e duração de 60 minutos. A entrada é gratuita, com retirada de ingressos on-line a partir das 17h do dia 9.
No sábado (12), às 14h30, duas oficinas serão realizadas simultaneamente. Na Praça, Jackson Ramos e Mariana Martins conduzem Experimentando a bioconstrução: hiperadobe, atividade voltada a técnicas de construção com terra. A oficina é indicada para pessoas a partir de 7 anos, tem duração de três horas e exige inscrição no local 30 minutos antes.
No Espaço de Tecnologias e Artes, a artista Shirley Espejo, conhecida como Espejismo, ministra a oficina Memórias em caixinhas: colagens tridimensionais. A atividade utiliza embalagens reutilizadas e é indicada para participantes a partir de 10 anos. As senhas serão distribuídas uma hora antes, na Loja Sesc.
Ainda no sábado, às 17h30, o grupo Cantinho do Joe apresenta o show infantil interativo Mexe Remexe, na Área de Convivência. A atração é gratuita e tem classificação livre.
Às 19h, o Teatro recebe novamente a Cia. Mungunzá de Teatro, desta vez com o espetáculo Cena Ouro – Epide(r)mia. A montagem dá continuidade às histórias da região central de São Paulo, combinando narrativa documental e elementos de mitologia. A apresentação tem classificação indicativa de 14 anos e duração de 90 minutos. Os ingressos devem ser retirados on-line a partir das 17h do dia 9.
No domingo (13), às 11h, a Biblioteca recebe a artista Duda Ohoe para a apresentação de A princesa Kaguya, narrativa infantil inspirada em um clássico conto japonês.
A contação utiliza a técnica tradicional do kamishibai, com pranchas em aquarela apresentadas em um teatrinho de madeira sobre uma bicicleta. A atividade também reúne teatro de sombras e música executada em harpa koto. A classificação é livre.
Às 16h, o público infantil poderá acompanhar o espetáculo Maria e os insetos, da Companhia Delas. A peça é inspirada nas viagens da ilustradora e entomóloga Maria Sybilla Merian pelas florestas tropicais, onde pesquisava a metamorfose das borboletas. A apresentação será no Teatro, tem classificação livre e duração de 60 minutos. Os ingressos estarão disponíveis on-line a partir das 17h do dia 9.
Encerrando a programação do Festival em Jundiaí, às 17h30, os músicos locais do Duro na Queda apresentam o show Com Unhas e Dentes, na Área de Convivência. O repertório reúne clássicos do samba, sucessos do pagode e músicas autorais.
Sesc completa 80 anos
Criado em 13 de setembro de 1946, o Serviço Social do Comércio (Sesc) chega aos 80 anos com 44 unidades em funcionamento no Estado de São Paulo.
Ao longo de oito décadas, a instituição ampliou sua atuação em áreas como cultura, educação, saúde, esporte, lazer, alimentação, meio ambiente, tecnologia, diversidade e acessibilidade.
Em 1948, a criação da Colônia de Férias Ruy Fonseca, em Bertioga, marcou um momento pioneiro para o desenvolvimento do turismo social no país.
A atuação do Sesc também passou a alcançar o público por meio de iniciativas realizadas fora de suas unidades, como o Circuito Sesc de Artes, o BiblioSesc e o Sesc Verão, além de plataformas como Sesc Digital, Edições Sesc, SescTV e Selo Sesc.
Segundo a instituição, em 2025, mais de 30 milhões de pessoas passaram pelas unidades do Sesc São Paulo. No mesmo ano, a programação cultural reuniu mais de 11 mil apresentações de teatro, dança, circo e música, alcançando aproximadamente 2,5 milhões de espectadores.
Credencial Plena garante entrada na Bienal do Livro
Além da programação especial de aniversário, os titulares e dependentes com a Credencial Plena do Sesc dentro da validade têm direito à entrada gratuita na Bienal do Livro 2026, realizada até 13 de setembro, no Distrito Anhembi, em São Paulo.
A Credencial Plena também oferece uma condição especial durante o mês de setembro. Trabalhadores do comércio de bens, serviços e turismo que fizerem ou renovarem a credencial neste mês terão gratuidade no exame dermatológico, obrigatório para utilização das piscinas.
O exame é válido por seis meses em todas as unidades do Sesc no Estado de São Paulo, com exceção de Santos, onde a validade é de três meses. O benefício contempla o titular e todos os dependentes cadastrados.
A Credencial Plena é gratuita para trabalhadores com registro em carteira, estagiários, temporários, aposentados ou pessoas desempregadas há até dois anos de empresas do comércio de bens, serviços e turismo, além de seus dependentes familiares.
Podem ser incluídos como dependentes cônjuges ou companheiros de união estável; filhos, enteados, irmãos, netos, tutelados e pessoas sob guarda de até 24 anos; pai, mãe, padrasto e madrasta; avôs e avós; além de pessoas sob guarda, tutela ou curatela do titular ou de seus dependentes.
A credencial pode ser solicitada pelo App Credencial Sesc SP, pelo site de relacionamento do Sesc ou presencialmente nas unidades, mediante agendamento.
Linha especial celebra os 80 anos
Para marcar a data, o Sesc também lançou a Linha Sesc 80 Anos, coleção especial da Loja Sesc desenvolvida em parceria com o Sesc Memórias.
A coleção é inspirada em imagens históricas do acervo da instituição e transforma registros, personagens e momentos marcantes dos 80 anos em produtos para o cotidiano. Entre os itens estão camisetas, bolsas, ecobags, mochilas, mala esportiva, cadernos, canecas, squeezes, lápis e acessórios.
Os produtos estão disponíveis nas Lojas das unidades do Sesc São Paulo e na Loja Sesc Virtual.