08 de setembro de 2026
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TRÁFICO

Adolescentes são detidos com mais de 500 porções de drogas

Por Da Redação | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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Os adolescentes confessaram que atuavam no tráfico
Os adolescentes confessaram que atuavam no tráfico

Dois adolescentes foram apreendidos por guardas municipais durante patrulhamento na avenida Adélia, em Cabreúva, após serem flagrados comercializando drogas em um ponto conhecido pelo tráfico de entorpecentes.

Segundo a Guarda Municipal, a equipe realizava patrulhamento quando percebeu a movimentação suspeita. Ao notarem a aproximação da viatura e ouvirem o alerta de "moiou", expressão utilizada por traficantes para avisar sobre a chegada da polícia, ambos correram para uma casa abandonada.

Os agentes iniciaram o acompanhamento e conseguiram abordar os suspeitos dentro do imóvel, onde eles tentavam se desfazer de sacolas plásticas contendo drogas. Durante a averiguação, foi constatado que os dois eram adolescentes.

Com um dos adolescentes foram apreendidas 180 porções de cocaína, 99 porções de crack, 49 porções de ice, um aparelho celular e R$ 202.

Já com o segundo menor, os guardas localizaram 195 porções de maconha, um celular e R$ 110.

Durante a ocorrência, os adolescentes confessaram que atuavam no tráfico de drogas e informaram que a casa abandonada era utilizada como ponto de venda de entorpecentes.

Os responsáveis legais pelos adolescentes foram acionados e acompanharam a apresentação da ocorrência no 1º Distrito Policial do Jacaré.

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