Dois adolescentes foram apreendidos por guardas municipais durante patrulhamento na avenida Adélia, em Cabreúva, após serem flagrados comercializando drogas em um ponto conhecido pelo tráfico de entorpecentes.
Segundo a Guarda Municipal, a equipe realizava patrulhamento quando percebeu a movimentação suspeita. Ao notarem a aproximação da viatura e ouvirem o alerta de "moiou", expressão utilizada por traficantes para avisar sobre a chegada da polícia, ambos correram para uma casa abandonada.
Os agentes iniciaram o acompanhamento e conseguiram abordar os suspeitos dentro do imóvel, onde eles tentavam se desfazer de sacolas plásticas contendo drogas. Durante a averiguação, foi constatado que os dois eram adolescentes.
Com um dos adolescentes foram apreendidas 180 porções de cocaína, 99 porções de crack, 49 porções de ice, um aparelho celular e R$ 202.
Já com o segundo menor, os guardas localizaram 195 porções de maconha, um celular e R$ 110.
Durante a ocorrência, os adolescentes confessaram que atuavam no tráfico de drogas e informaram que a casa abandonada era utilizada como ponto de venda de entorpecentes.
Os responsáveis legais pelos adolescentes foram acionados e acompanharam a apresentação da ocorrência no 1º Distrito Policial do Jacaré.