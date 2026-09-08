Dois adolescentes foram apreendidos por guardas municipais durante patrulhamento na avenida Adélia, em Cabreúva, após serem flagrados comercializando drogas em um ponto conhecido pelo tráfico de entorpecentes.

Segundo a Guarda Municipal, a equipe realizava patrulhamento quando percebeu a movimentação suspeita. Ao notarem a aproximação da viatura e ouvirem o alerta de "moiou", expressão utilizada por traficantes para avisar sobre a chegada da polícia, ambos correram para uma casa abandonada.

Os agentes iniciaram o acompanhamento e conseguiram abordar os suspeitos dentro do imóvel, onde eles tentavam se desfazer de sacolas plásticas contendo drogas. Durante a averiguação, foi constatado que os dois eram adolescentes.