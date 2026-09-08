Várzea Paulista recebe, nesta sexta-feira (11), a escritora Lúcia Hiratsuka, como parte da programação do programa Viagem Literária. O encontro será realizado a partir das 14h, na Biblioteca Municipal Prof.ª Zulmar Zuleika Turcatto Maraccini, com entrada gratuita e sem necessidade de inscrição.
Com ampla experiência na produção de livros ilustrados voltados ao público infantojuvenil, Lúcia Hiratsuka conduzirá um bate-papo com os participantes sobre livros, leitura, literatura e diferentes formas de expressão artística.
A proposta é promover a troca de experiências entre a escritora e o público, estimulando conversas sobre o prazer da leitura e a relação de cada pessoa com os livros e a arte.
“Atuo na área de literatura infantojuvenil. Trabalho com livros ilustrados, e me inspiro na minha infância, na memória dos meus ancestrais, na observação da natureza, e construo narrativas com palavras e imagens”, explica Lúcia Hiratsuka.
A escritora é reconhecida pelo trabalho com narrativas que combinam texto e ilustração, explorando memórias, natureza e referências culturais em suas obras.
A atividade é realizada pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio de diferentes executores, dentro da programação do Viagem Literária.