08 de setembro de 2026
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Várzea Paulista recebe escritora Lúcia Hiratsuka

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Prefeitura de Várzea Paulista
Encontro acontece nesta sexta-feira (11), na Biblioteca Municipal, e terá bate-papo sobre livros, leitura, literatura e experiências com a arte
Encontro acontece nesta sexta-feira (11), na Biblioteca Municipal, e terá bate-papo sobre livros, leitura, literatura e experiências com a arte

Várzea Paulista recebe, nesta sexta-feira (11), a escritora Lúcia Hiratsuka, como parte da programação do programa Viagem Literária. O encontro será realizado a partir das 14h, na Biblioteca Municipal Prof.ª Zulmar Zuleika Turcatto Maraccini, com entrada gratuita e sem necessidade de inscrição.

Com ampla experiência na produção de livros ilustrados voltados ao público infantojuvenil, Lúcia Hiratsuka conduzirá um bate-papo com os participantes sobre livros, leitura, literatura e diferentes formas de expressão artística.

A proposta é promover a troca de experiências entre a escritora e o público, estimulando conversas sobre o prazer da leitura e a relação de cada pessoa com os livros e a arte.

Atuo na área de literatura infantojuvenil. Trabalho com livros ilustrados, e me inspiro na minha infância, na memória dos meus ancestrais, na observação da natureza, e construo narrativas com palavras e imagens”, explica Lúcia Hiratsuka.

A escritora é reconhecida pelo trabalho com narrativas que combinam texto e ilustração, explorando memórias, natureza e referências culturais em suas obras.

A atividade é realizada pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio de diferentes executores, dentro da programação do Viagem Literária.

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