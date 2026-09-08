Várzea Paulista recebe, nesta sexta-feira (11), a escritora Lúcia Hiratsuka, como parte da programação do programa Viagem Literária. O encontro será realizado a partir das 14h, na Biblioteca Municipal Prof.ª Zulmar Zuleika Turcatto Maraccini, com entrada gratuita e sem necessidade de inscrição.

Com ampla experiência na produção de livros ilustrados voltados ao público infantojuvenil, Lúcia Hiratsuka conduzirá um bate-papo com os participantes sobre livros, leitura, literatura e diferentes formas de expressão artística.

A proposta é promover a troca de experiências entre a escritora e o público, estimulando conversas sobre o prazer da leitura e a relação de cada pessoa com os livros e a arte.