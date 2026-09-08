A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itupeva se despede de um dos integrantes mais marcantes de sua história. O K9 Max, cão da raça Bloodhound que dedicou quase uma década ao serviço da segurança pública, morreu em 2026, deixando um legado na atuação de busca, rastreamento e investigação.
Nascido em 6 de julho de 2015, Max ingressou oficialmente na GCM de Itupeva em 17 de março de 2017. Ele foi o primeiro cão da corporação treinado na técnica de mantrailing, modalidade especializada na localização de pessoas a partir da identificação e do acompanhamento de um odor específico.
Em agosto de 2018, Max recebeu a certificação de Cão Funcional de Mantrailing – Nível I. Ao longo da carreira, participou de mais de 50 ocorrências no Estado de São Paulo e de outras três em Minas Gerais, atuando em conjunto com diferentes forças de segurança e auxiliando a Polícia Civil em investigações de maior complexidade.
Entre os municípios onde participou de buscas estão Mongaguá, Alumínio, Araçariguama, Artur Nogueira e Votorantim. Pelo trabalho desenvolvido, Max também recebeu homenagens na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo e no Conselho Municipal de Segurança de Andradina.
Com sua morte, Itupeva se despede de um integrante que ajudou a colocar o trabalho do Canil Municipal em evidência para além das fronteiras da cidade.
De acordo com a Prefeitura de Itupeva K9 Max — 2015–2026 foi um herói de quatro patas que deixa para trás uma história de dedicação, serviço e um legado que permanecerá na Guarda Civil Municipal de Itupeva.
Participação em caso de repercussão nacional
Um dos episódios mais marcantes da trajetória de Max ocorreu durante as investigações sobre a morte de Vitória Gabrielly Guimarães Vaz, de 12 anos, desaparecida em Araçariguama, em 2018.
Durante as buscas, o trabalho do cão apontou a presença do odor da vítima em uma propriedade relacionada a investigados. As informações obtidas por meio da atuação de Max foram consideradas no processo judicial que posteriormente resultou na condenação de envolvidos no crime.
Na época, o trabalho foi apontado como um marco para a utilização da cinotecnia em investigações no Brasil.
Legado para o Canil de Itupeva
A experiência adquirida por Max também contribuiu para o desenvolvimento do Canil da Guarda Civil Municipal de Itupeva. Nos últimos anos de atuação, ele passou a trabalhar ao lado do K9 Pluto, também da raça Bloodhound.
Em 2023, Max era considerado pela própria corporação um K9 de referência, já com experiência avançada em trabalhos investigativos.
O trabalho iniciado com Max também deixou continuidade. Em 2026, o Canil de Itupeva segue promovendo treinamentos especializados em mantrailing e recebendo equipes de outros municípios, fortalecendo a atuação da corporação na localização de pessoas desaparecidas.