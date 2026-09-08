A Guarda Civil Municipal (GCM) de Itupeva se despede de um dos integrantes mais marcantes de sua história. O K9 Max, cão da raça Bloodhound que dedicou quase uma década ao serviço da segurança pública, morreu em 2026, deixando um legado na atuação de busca, rastreamento e investigação.

Nascido em 6 de julho de 2015, Max ingressou oficialmente na GCM de Itupeva em 17 de março de 2017. Ele foi o primeiro cão da corporação treinado na técnica de mantrailing, modalidade especializada na localização de pessoas a partir da identificação e do acompanhamento de um odor específico.

Em agosto de 2018, Max recebeu a certificação de Cão Funcional de Mantrailing – Nível I. Ao longo da carreira, participou de mais de 50 ocorrências no Estado de São Paulo e de outras três em Minas Gerais, atuando em conjunto com diferentes forças de segurança e auxiliando a Polícia Civil em investigações de maior complexidade.