O Museu FAMA está com inscrições abertas para a Oficina de Maquete Colaborativa – Educação Patrimonial na Prática, atividade gratuita que aproxima o público do processo de restauração da antiga Fábrica São Pedro, em Itu. Os próximos encontros serão realizados nos dias 11, 19 e 25 de setembro e 3 de outubro, no Centro Cultural Fábrica São Pedro, sede do museu.
Ministrada pela professora doutora Ana Beatriz Menegaldo, a oficina propõe uma experiência prática de educação patrimonial a partir do contato direto com o edifício histórico e com os trabalhos de preservação realizados no complexo.
A programação começa com uma visita à obra de restauração dos telhados da antiga fábrica. Durante o percurso, os participantes poderão observar elementos da arquitetura industrial, conhecer características construtivas do imóvel e acompanhar os procedimentos adotados para sua preservação.
Na sequência, os participantes trabalham coletivamente na construção de uma maquete da edificação. Entre os materiais utilizados estão elementos descartados e reaproveitados do próprio processo de restauro, estabelecendo uma relação direta entre a intervenção realizada no patrimônio e sua representação em escala.
Ao final da oficina, a maquete colaborativa será incorporada à exposição como uma obra tátil. A proposta é ampliar as possibilidades de interação do público com a história e a arquitetura da Fábrica São Pedro e oferecer uma nova ferramenta de educação patrimonial.
A atividade é destinada a alunos da rede pública de ensino e ao público em geral. A participação é gratuita e as inscrições devem ser feitas previamente por formulário eletrônico.
A Oficina de Maquete Colaborativa integra as ações de contrapartida do projeto Restauração do Patrimônio Industrial para a Implantação do Museu Asas de um Sonho, contemplado pelo Edital Fomento Cult SP PNAB nº 12/2024, promovido pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo e pelo Ministério da Cultura – Governo Federal.
Serviço
Oficina de Maquete Colaborativa – Educação Patrimonial na Prática
Próximos encontros:
11 de setembro – 9h30 às 12h
19 de setembro – 14h30 às 17h
25 de setembro – 9h30 às 12h
3 de outubro – 14h30 às 17h
Local: Centro Cultural Fábrica São Pedro – Museu FAMA, Itu (SP)
Público: alunos da rede pública de ensino e público em geral
Participação: gratuita
Inscrições: formulário eletrônico disponível no site do Museu FAMA
www.famamuseu.org.br