O Museu FAMA está com inscrições abertas para a Oficina de Maquete Colaborativa – Educação Patrimonial na Prática, atividade gratuita que aproxima o público do processo de restauração da antiga Fábrica São Pedro, em Itu. Os próximos encontros serão realizados nos dias 11, 19 e 25 de setembro e 3 de outubro, no Centro Cultural Fábrica São Pedro, sede do museu.

Ministrada pela professora doutora Ana Beatriz Menegaldo, a oficina propõe uma experiência prática de educação patrimonial a partir do contato direto com o edifício histórico e com os trabalhos de preservação realizados no complexo.

A programação começa com uma visita à obra de restauração dos telhados da antiga fábrica. Durante o percurso, os participantes poderão observar elementos da arquitetura industrial, conhecer características construtivas do imóvel e acompanhar os procedimentos adotados para sua preservação.