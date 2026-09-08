Um supermercado atacadista desativado, localizado na Avenida 14 de Dezembro, em Jundiaí, voltou a ser alvo de criminosos na madrugada desta terça-feira (8). Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar. Entre sábado (5) e segunda-feira (7), o imóvel já havia sido invadido ao menos três vezes.
Os policiais militares seguiam para um estabelecimento onde fariam uma refeição, quando avistaram um homem empurrando um carrinho. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito demonstrou nervosismo, abandonou o carrinho e tentou se afastar.
Diante da atitude suspeita, os PMs realizaram a abordagem. Durante a vistoria no carrinho, encontraram 65 disjuntores com barramentos de cobre, além de aproximadamente 30 quilos de fios.
Questionado, o homem confessou que havia retirado todo o material do prédio do antigo supermercado.
Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante. O suspeito permaneceu à disposição da Justiça.
ANTRO DE LADRÕES
Supermercados desativados em Jundiaí, Várzea Paulista, Campo Limpo Paulista e outras cidades da região têm se tornado alvos frequentes de criminosos. Embora funcionassem sob duas bandeiras diferentes, todos pertencem ao mesmo grupo atacadista. Desde o encerramento das atividades, as invasões têm sido recorrentes e, em diversos casos, terminam com prisões em flagrante.
No sábado, três homens foram presos enquanto furtavam o supermercado desativado na avenida 14 de Dezembro. No domingo e na segunda-feira dois novos furtos no mesmo local foram constatados. Nao bastasse, nesta madrugada mais um homem foi preso por furto no mesmo local.
Mesmo fechado ao público, o estabelecimento ainda armazenava diversas mercadorias nas prateleiras, assim como os demais supermercados fechados.