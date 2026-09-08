Um supermercado atacadista desativado, localizado na Avenida 14 de Dezembro, em Jundiaí, voltou a ser alvo de criminosos na madrugada desta terça-feira (8). Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar. Entre sábado (5) e segunda-feira (7), o imóvel já havia sido invadido ao menos três vezes.

Os policiais militares seguiam para um estabelecimento onde fariam uma refeição, quando avistaram um homem empurrando um carrinho. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito demonstrou nervosismo, abandonou o carrinho e tentou se afastar.

Diante da atitude suspeita, os PMs realizaram a abordagem. Durante a vistoria no carrinho, encontraram 65 disjuntores com barramentos de cobre, além de aproximadamente 30 quilos de fios.