Uma mulher fugiu de casa e se escondeu em um matagal na rua onde mora, no Jardim Bonfiglioli, em Jundiaí, após, segundo ela, ter sido atacada pelo marido enquanto dormia, com coronhadas. A Polícia Militar foi acionada e prendeu o marido. A suposta arma não foi encontrada.

Segundo a vítima, ela estava dormindo quando o marido a agrediu. Após o ataque, ela fugiu e se escondeu até a chegada da PM.

Os policiais foram até a residência do casal e o abordaram. Com autorização, os policiais entraram no imóvel e fizeram uma varredura, mas não encontraram a suposta arma. Novamente questionada, ela mudou a versão, alegando não conseguir precisar que de fato seria uma arma, mas manteve a denúncia de agressões. Inclusive, ela tinha várias lesões pelo corpo, inclusive cabeça e rosto.