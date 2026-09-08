Uma mulher fugiu de casa e se escondeu em um matagal na rua onde mora, no Jardim Bonfiglioli, em Jundiaí, após, segundo ela, ter sido atacada pelo marido enquanto dormia, com coronhadas. A Polícia Militar foi acionada e prendeu o marido. A suposta arma não foi encontrada.
Segundo a vítima, ela estava dormindo quando o marido a agrediu. Após o ataque, ela fugiu e se escondeu até a chegada da PM.
Os policiais foram até a residência do casal e o abordaram. Com autorização, os policiais entraram no imóvel e fizeram uma varredura, mas não encontraram a suposta arma. Novamente questionada, ela mudou a versão, alegando não conseguir precisar que de fato seria uma arma, mas manteve a denúncia de agressões. Inclusive, ela tinha várias lesões pelo corpo, inclusive cabeça e rosto.
O homem, por sua vez, alegou que a denúncia sobre a arma era uma tentativa de prejudicá-lo, já que ela não queria aceitar o fim do relacionamento.
Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde a delegada plantonista determinou sua prisão em flagrante.