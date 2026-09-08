08 de setembro de 2026
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Pai devedor de pensão alimentícia é preso pela PM

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: < 1 min
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Ele acumula dívida de R$ 2.005 em pensão alimentícia
Ele acumula dívida de R$ 2.005 em pensão alimentícia

Um pai que acumula dívida de R$ 2.005 em pensão alimentícia ao filho foi capturado por policiais militares na noite desta segunda-feira (7), no Parque Residencial Paraíso, em Itupeva.

Os PMs receberam informações sobre as características do procurado, bem como sobre seu possível paradeiro. Ao chegarem ao endereço indicado, localizaram o homem na calçada e realizaram a abordagem.

Após consulta aos seus dados pessoais e a confirmação do mandado de prisão em aberto, ele foi conduzido ao Plantão Policial.

Na delegacia, a ordem judicial foi formalmente cumprida, e o homem permaneceu à disposição da Justiça.

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