Um pai que acumula dívida de R$ 2.005 em pensão alimentícia ao filho foi capturado por policiais militares na noite desta segunda-feira (7), no Parque Residencial Paraíso, em Itupeva.

Os PMs receberam informações sobre as características do procurado, bem como sobre seu possível paradeiro. Ao chegarem ao endereço indicado, localizaram o homem na calçada e realizaram a abordagem.

Após consulta aos seus dados pessoais e a confirmação do mandado de prisão em aberto, ele foi conduzido ao Plantão Policial.