Um homem foi preso por zoofilia, nesta segunda-feira (7), em Cabreúva, suspeito de ter relações sexuais com uma cadela. A prisão foi feita por policiais militares da 2ª Cia do 11° Batalhão.

Segundo a PM, a Corporação foi acionada pelo tutora do animal. No local, ela informou que sua cadela havia sido vítima de ato sexual, praticado por um homem, possivelmente morador de rua.

Com as características do autor, os PMs saíram em patrulhamento e o localizaram em um barraco improvisado nas imediações da estrada do Kajita.