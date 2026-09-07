Uma bebê de apenas 4 meses teria sido atingida por uma vassoura durante uma discussão entre vizinhos no bairro Morada das Vinhas, em Jundiaí. O caso foi registrado pela Polícia Civil como lesão corporal e ocorreu na tarde de 28 de agosto.

Segundo o relato registrado no boletim de ocorrência, o pai da criança estava sentado em uma escada com a filha no colo quando uma vizinha teria se aproximado com uma vassoura, reclamando de barulho. Ainda de acordo com a declaração, a mulher teria iniciado uma discussão e partido para cima do homem com o objeto.

Durante a suposta agressão, a vassoura teria atingido também a bebê. A mãe da criança contou à polícia que tentou intervir para proteger o marido e a filha e também teria sido agredida durante o conflito.