Uma bebê de apenas 4 meses teria sido atingida por uma vassoura durante uma discussão entre vizinhos no bairro Morada das Vinhas, em Jundiaí. O caso foi registrado pela Polícia Civil como lesão corporal e ocorreu na tarde de 28 de agosto.
Segundo o relato registrado no boletim de ocorrência, o pai da criança estava sentado em uma escada com a filha no colo quando uma vizinha teria se aproximado com uma vassoura, reclamando de barulho. Ainda de acordo com a declaração, a mulher teria iniciado uma discussão e partido para cima do homem com o objeto.
Durante a suposta agressão, a vassoura teria atingido também a bebê. A mãe da criança contou à polícia que tentou intervir para proteger o marido e a filha e também teria sido agredida durante o conflito.
Após o episódio, uma viatura foi acionada. Como não houve flagrante, a família foi orientada a registrar a ocorrência na delegacia ou pela Delegacia Eletrônica. O boletim foi posteriormente encaminhado ao distrito policial responsável pela área.
A família afirma que levou a bebê para atendimento médico e que possui um laudo sobre o estado de saúde da criança. Também foram mencionadas fotos e vídeos relacionados ao episódio, além de imagens que teriam sido fornecidas pelo condomínio e testemunhas que presenciaram ou têm conhecimento do caso.
No registro policial, a família também relatou que outros moradores afirmam que a mulher já teria se envolvido em episódios semelhantes. Entre as alegações está a de que ela teria agredido outra criança com um capacete. A informação, entretanto, consta exclusivamente no relato apresentado à polícia e não há, neste boletim, confirmação independente desses episódios.
O boletim foi registrado como ocorrência de autoria conhecida e enquadrado, inicialmente, como lesão corporal. A própria Polícia Civil ressalta no documento que a classificação poderá ser alterada após a análise dos fatos e a coleta de novas informações durante a investigação.
A ocorrência foi registrada pela Delegacia Eletrônica da Polícia Civil e encaminhada para a unidade policial responsável pela região. O documento orienta a vítima quanto aos procedimentos necessários para o prosseguimento da apuração.