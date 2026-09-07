Um homem procurado pela Justiça por tráfico internacional de drogas foi preso pela Polícia Militar nesta segunda-feira (7), no bairro Jardim Primavera, em Itupeva. Após a captura, ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal, responsável pelo caso, em Campinas.
Os policiais realizavam patrulhamento pela rua Inocêncio Poli quando avistaram um homem que aparentava carregar um objeto na cintura, o que motivou a abordagem. Durante a revista, os militares constataram que o volume era apenas um aparelho celular. Nenhum material ilícito foi encontrado com o suspeito.
Entretanto, ao consultarem os dados pessoais do abordado, os policiais descobriram que havia um mandado de prisão em aberto expedido em investigação conduzida pela Polícia Federal, relacionada ao tráfico internacional de drogas.
Ainda segundo a PM, o homem possui uma extensa ficha criminal, com passagens por diversos tipos de crimes: falsidade ideológica, difamação, resistência, ameaça, desacato, lesão corporal, violência doméstica e furto.
Após a confirmação do mandado, ele foi conduzido à sede regional da Polícia Federal, em Campinas, onde permaneceu preso à disposição da Justiça.