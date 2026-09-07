Um homem procurado pela Justiça por tráfico internacional de drogas foi preso pela Polícia Militar nesta segunda-feira (7), no bairro Jardim Primavera, em Itupeva. Após a captura, ele foi encaminhado à Delegacia da Polícia Federal, responsável pelo caso, em Campinas.

Os policiais realizavam patrulhamento pela rua Inocêncio Poli quando avistaram um homem que aparentava carregar um objeto na cintura, o que motivou a abordagem. Durante a revista, os militares constataram que o volume era apenas um aparelho celular. Nenhum material ilícito foi encontrado com o suspeito.

Entretanto, ao consultarem os dados pessoais do abordado, os policiais descobriram que havia um mandado de prisão em aberto expedido em investigação conduzida pela Polícia Federal, relacionada ao tráfico internacional de drogas.