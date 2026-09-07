O retorno do feriado prolongado de 7 de Setembro já provoca trânsito intenso em importantes rodovias de São Paulo, principalmente nos trechos em direção à capital. O excesso de veículos é apontado como a principal causa da lentidão registrada na tarde desta segunda-feira (7), segundo o monitoramento das concessionárias e da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). A expectativa era de movimento mais intenso durante a tarde e a noite, período previsto para concentrar o retorno dos viajantes.
Na Rodovia Ayrton Senna (SP-070), o tráfego está lento no sentido capital, entre os quilômetros 83 e 75, devido ao excesso de veículos. O mesmo ocorre na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), onde há lentidão no sentido São Paulo entre os quilômetros 62 e 50.
A situação é mais complicada na Rodovia Castello Branco (SP-280). O sentido capital registra congestionamento entre os quilômetros 52 e 35, também provocado pelo grande volume de veículos. O trecho faz parte do sistema Raposo-Castello, uma das principais ligações entre o interior e a capital.
Na Rodovia Anhanguera (SP-330), há lentidão no sentido interior entre os quilômetros 55 e 63, conforme o levantamento informado. Apesar de o sentido indicado ser o interior, o trecho integra uma das principais rotas de deslocamento entre a capital e as cidades do interior paulista e pode sofrer reflexos do aumento no fluxo durante o período de retorno.
Interligação tem bloqueio durante operação
A Interligação Planalto (SPI 040/150), que conecta os sistemas Anchieta-Imigrantes, está interditada entre os quilômetros 0 e 8, no sentido capital, devido à Operação Subida. O trecho também registra condição de neblina, o que exige atenção redobrada dos motoristas.
O sistema Anchieta-Imigrantes opera com a configuração especial de retorno, direcionando mais faixas para quem segue em direção à capital. O painel da Artesp também aponta lentidão na Anchieta (SP-150) e na Imigrantes (SP-160), em razão do excesso de veículos.
A Artesp estima que cerca de 4,3 milhões de veículos circulem pelos principais sistemas rodoviários paulistas durante o feriado prolongado. Para a volta, a recomendação é que os motoristas evitem os horários de maior movimento e redobrem a atenção nos trechos de congestionamento.
Atenção: os dados de trânsito são dinâmicos e podem mudar rapidamente ao longo da tarde. A orientação é manter distância segura do veículo da frente, respeitar os limites de velocidade e nunca utilizar o acostamento como faixa de circulação. A CET também recomenda atenção especial aos acessos e chegadas das rodovias durante a operação de retorno.