O retorno do feriado prolongado de 7 de Setembro já provoca trânsito intenso em importantes rodovias de São Paulo, principalmente nos trechos em direção à capital. O excesso de veículos é apontado como a principal causa da lentidão registrada na tarde desta segunda-feira (7), segundo o monitoramento das concessionárias e da Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp). A expectativa era de movimento mais intenso durante a tarde e a noite, período previsto para concentrar o retorno dos viajantes.

Na Rodovia Ayrton Senna (SP-070), o tráfego está lento no sentido capital, entre os quilômetros 83 e 75, devido ao excesso de veículos. O mesmo ocorre na Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), onde há lentidão no sentido São Paulo entre os quilômetros 62 e 50.

A situação é mais complicada na Rodovia Castello Branco (SP-280). O sentido capital registra congestionamento entre os quilômetros 52 e 35, também provocado pelo grande volume de veículos. O trecho faz parte do sistema Raposo-Castello, uma das principais ligações entre o interior e a capital.