A agenda de campanha de João Paulo de Souza teve uma pausa especial neste sábado (5), por um motivo que está acima de qualquer compromisso político: a chegada de seu filho, João Paulo Filho.

João Paulo e a esposa, Bianca, vivem hoje um dos momentos mais marcantes e emocionantes de suas vidas. A chegada de um filho representa o início de uma nova história para a família e transforma completamente a rotina, os sonhos e as prioridades de um casal.

Parabéns aos papais, João Paulo e Bianca, que o Joãozinho tenha muita saúde e seja cercado de muito amor de todos os familiares e amigos.