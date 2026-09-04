Na oitava rodada da série que reúne as propostas dos candidatos de Jundiaí e da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), o Jornal de Jundiaí coloca em discussão o a criação de oportunidades de trabalho e qualificação de mão de obra.
Com uma economia marcada pela indústria, logística, comércio e serviços, a RMJ reúne diferentes perfis e demandas. A seguir, os candidatos apresentam suas propostas para estimular a criação de novas oportunidades e melhorar a qualidade dos postos de trabalho.
Nem todos os candidatos enviaram as respostas.
A pergunta encaminhada a todos foi:
GERAÇÃO DE EMPREGOS
QUALIFICAÇÃO PARA AS NOVAS PROFISSÕES
Inteligência artificial, automação, tecnologia, logística e novos modelos industriais estão alterando rapidamente o mercado de trabalho. Como preparar os trabalhadores da região para essas transformações e evitar que a falta de qualificação limite o desenvolvimento econômico?
PROPOSTAS DOS CANDIDATOS
ELLEN MARTINELLI
A Região Metropolitana de Jundiaí é um importante polo industrial e logístico e precisa estar preparada para as novas profissões. Vou defender cursos técnicos e profissionalizantes alinhados às demandas das empresas, em parceria com Senai, instituições de ensino e setor produtivo. Queremos qualificar nossos trabalhadores, abrir oportunidades aos jovens e fortalecer a economia regional.
JOÃO PAULO
Jundiaí e região têm uma base industrial e logística forte, e a qualificação precisa acompanhar essa transformação. Vou defender programas regionais de requalificação para trabalhadores, com cursos rápidos em automação, IA, tecnologia e logística, bolsas de formação e parcerias com empresas. A prioridade é atualizar quem já está no mercado e preparar jovens para as profissões que estão surgindo.
LUIZ FERNANDO MACHADO
Na Região Metropolitana de Jundiaí, vou articular em Brasília recursos para expandir parcerias com o Senai, institutos federais e o setor produtivo. Meu foco é sintonizar o ensino técnico e profissionalizante com a Inteligência Artificial, automação e logística. Aliando inovação tecnológica à atração de investimentos e desburocratização, garantiremos mais competitividade para as nossas indústrias e emprego qualificado para a população. Esse é o caminho para assegurar o futuro econômico regional.
CRISTIANO LOPES
Precisamos preparar trabalhadores e jovens para as novas profissões, com cursos rápidos e gratuitos em inteligência artificial, automação, tecnologia, logística e indústria 4.0. Como deputado, vou buscar recursos e parcerias com Senai, Senac, Etecs, empresas e municípios para alinhar qualificação às vagas reais da região, gerando emprego, renda e desenvolvimento.
DR. CABOCLO
Com apoio de Kassab e Caiado, lutaremos pelo Centro Regional de Requalificação 4.0 com Sistema S, universidades e empresas: trilhas rápidas em IA, automação, logística e indústria 4.0, com bolsa e horário flexível. Meu PL Empresa-Escola dará incentivo fiscal para formação in company. Certificação com emprego e promoção atrelados à requalificação, evitando apagão de mão de obra e gerando desenvolvimento.
PADRE SILVIO ANDREI
O mercado de trabalho está mudando, e precisamos preparar nossa gente para as novas oportunidades. Vou defender mais cursos técnicos e profissionalizantes, principalmente em tecnologia, inteligência artificial, logística e automação. Qualificação é o caminho para gerar mais empregos, aumentar a renda e garantir que ninguém fique para trás.
DANILO JOAN
Em Cajamar, investimos no Colégio do Futuro, em salas de tecnologia de última geração e na primeira faculdade gratuita custeada pelo município. Como deputado, quero ampliar parcerias com empresas, escolas técnicas e universidades para qualificar e requalificar trabalhadores em áreas como tecnologia, inteligência artificial, automação e logística, conectando a formação às novas demandas do mercado de trabalho.
ANTONIO CARLOS ALBINO
Como deputado federal, vou lutar por mais qualificação profissional em Inteligência Artificial, automação, tecnologia, logística e gastronomia, fortalecendo instituições como a ETEC Best e Benedito Storani e demais instituições do segmento na nossa RMJ. Quero preparar nossos jovens e trabalhadores para as novas profissões, aproximando educação e empresas para gerar emprego, renda e novas oportunidades na nossa região.
FAOUAZ TAHA
Defendo a ampliação de cursos técnicos e de qualificação em áreas como tecnologia, inteligência artificial, automação, logística e indústria 4.0, em parceria com Etecs, Fatecs, Senai e empresas da região. Também promover esses debates nas escolas estaduais e mostrar aos jovens que temos essas vocações na Região Metropolitana de Jundiaí, preparando-os para esses mercados.