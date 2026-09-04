Na oitava rodada da série que reúne as propostas dos candidatos de Jundiaí e da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), o Jornal de Jundiaí coloca em discussão o a criação de oportunidades de trabalho e qualificação de mão de obra.

Com uma economia marcada pela indústria, logística, comércio e serviços, a RMJ reúne diferentes perfis e demandas. A seguir, os candidatos apresentam suas propostas para estimular a criação de novas oportunidades e melhorar a qualidade dos postos de trabalho.

Nem todos os candidatos enviaram as respostas.

A pergunta encaminhada a todos foi: