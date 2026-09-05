05 de setembro de 2026
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DETIDOS PELO DONO

Funcionários de empresa em Jundiaí são presos por furto

Por Fábio Estevam | Jornal de Jundiaí
| Tempo de leitura: < 1 min
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Divulgação
Os PMs foram acionados pelo dono da empresa
Os PMs foram acionados pelo dono da empresa

Dois funcionários de uma empresa no bairro Distrito Industrial, em Jundiaí, foram detidos pelo dono da empresa, nesta sexta-feira (4), por furto de mercadorias que estavam no caminhão em que trabalhavam.

O proprietário da empresa, na avenida Wilhein Winter, acionou a Polícia Militar, depois de flagrar dois funcionários furtando peças de queijo e outras mercadorias do caminhão.

Quando os policiais chegaram, os funcionários confirmaram que estavam dividindo as mercadorias e até eles para levarem embora. Entre os produtos, estavam peças de queijo, garrafas de vinho e verduras.

Ambos foram conduzidos ao Plantão, de onde acabaram presos em flagrante.

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