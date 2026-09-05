Dois funcionários de uma empresa no bairro Distrito Industrial, em Jundiaí, foram detidos pelo dono da empresa, nesta sexta-feira (4), por furto de mercadorias que estavam no caminhão em que trabalhavam.

O proprietário da empresa, na avenida Wilhein Winter, acionou a Polícia Militar, depois de flagrar dois funcionários furtando peças de queijo e outras mercadorias do caminhão.

Quando os policiais chegaram, os funcionários confirmaram que estavam dividindo as mercadorias e até eles para levarem embora. Entre os produtos, estavam peças de queijo, garrafas de vinho e verduras.