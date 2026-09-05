Um homem foi preso, em Jundiaí, suspeito de tentar assaltar duas mulheres que deixavam uma academia de musculação na região da avenida União dos Ferroviários. A prisão foi realizada por policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão.

A PM foi acionada pelo Centro de Operações (Copom), que recebeu informações sobre um homem armado com uma faca tentando abordar duas mulheres nas proximidades da academia. Com as características do suspeito em mãos, as equipes iniciaram buscas pela região.

Durante o patrulhamento, os policiais receberam apoio do sistema de monitoramento municipal, que auxiliou na localização de um homem com as mesmas características informadas pelas vítimas.