Um homem procurado pela Justiça por um homicídio cometido em Várzea Paulista foi capturado por policiais militares da 3ª Companhia do 49º Batalhão, na sexta-feira (4), na Vila Cardoso, em Campo Limpo Paulista.

A equipe foi acionada para averiguar uma denúncia de conduta inconveniente na rua Maria do Carmo Cardoso. No entanto, ao chegar ao endereço, os policiais não encontraram nenhuma irregularidade.

Durante o patrulhamento pelas proximidades, os militares decidiram abordar dois homens que demonstraram atitude suspeita.