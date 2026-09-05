Um homem procurado pela Justiça por um homicídio cometido em Várzea Paulista foi capturado por policiais militares da 3ª Companhia do 49º Batalhão, na sexta-feira (4), na Vila Cardoso, em Campo Limpo Paulista.
A equipe foi acionada para averiguar uma denúncia de conduta inconveniente na rua Maria do Carmo Cardoso. No entanto, ao chegar ao endereço, os policiais não encontraram nenhuma irregularidade.
Durante o patrulhamento pelas proximidades, os militares decidiram abordar dois homens que demonstraram atitude suspeita.
Na consulta aos dados pessoais, foi constatado que um deles era procurado pela Justiça por envolvimento em um homicídio registrado em Várzea Paulista.
O suspeito foi detido e encaminhado ao Plantão Policial, onde o mandado de prisão foi oficialmente cumprido. Permaneceu à disposição da Justiça.