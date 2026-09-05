Dois homens foram presos por policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão, nesta sexta-feira (4), na Vila Nambi, em Jundiaí, suspeitos de tráfico de drogas. Com a dupla, que estava em frente a um bar, os policiais apreenderam 460 porções de entorpecentes já embaladas para a venda. Segundo a PM, o proprietário da motocicleta confessou que comercializava os entorpecentes e afirmou que o comparsa era responsável por buscar as drogas no Jardim Tamoio para abastecer os pontos de venda na Vila Nambi.

A equipe realizava patrulhamento pela rua Serra Verde quando avistou os dois homens em atitude suspeita, em frente a um bar. Diante da situação, os policiais decidiram realizar a abordagem.

Durante a revista pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado. No entanto, ao vistoriarem uma motocicleta pertencente a um deles, os PMs localizaram uma sacola contendo grande quantidade de drogas.