Dois homens foram presos por policiais militares da 1ª Companhia do 49º Batalhão, nesta sexta-feira (4), na Vila Nambi, em Jundiaí, suspeitos de tráfico de drogas. Com a dupla, que estava em frente a um bar, os policiais apreenderam 460 porções de entorpecentes já embaladas para a venda. Segundo a PM, o proprietário da motocicleta confessou que comercializava os entorpecentes e afirmou que o comparsa era responsável por buscar as drogas no Jardim Tamoio para abastecer os pontos de venda na Vila Nambi.
A equipe realizava patrulhamento pela rua Serra Verde quando avistou os dois homens em atitude suspeita, em frente a um bar. Diante da situação, os policiais decidiram realizar a abordagem.
Durante a revista pessoal, nenhum objeto ilícito foi encontrado. No entanto, ao vistoriarem uma motocicleta pertencente a um deles, os PMs localizaram uma sacola contendo grande quantidade de drogas.
Foram apreendidas 120 pedras de crack, 253 porções de maconha, 30 porções de ice, 30 porções de K2, 17 porções de cocaína e 10 frascos de lança-perfume.
Os dois foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada. Ambos permaneceram presos à disposição da Justiça.