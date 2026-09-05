O homem de 22 anos preso em flagrante por suspeita de estuprar a enteada, de 12 anos, em Louveira, teve a prisão convertida em preventiva durante audiência de custódia realizada pela Justiça. A decisão foi tomada após a apresentação do suspeito, detido pela Polícia Militar na madrugada de sexta-feira (4), pouco tempo depois do crime.

Com a conversão do flagrante em prisão preventiva, o investigado foi transferido do Centro de Triagem de Campo Limpo Paulista para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Jundiaí, onde permanecerá preso enquanto o processo segue em andamento e até nova decisão judicial.

O caso é investigado como estupro de vulnerável e segue sob responsabilidade das autoridades competentes.