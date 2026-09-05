Uma operação realizada na noite desta sexta-feira (4), na avenida dos Imigrantes Italianos, na região da Colônia, em Jundiaí, resultou na autuação de 13 motoristas por infrações relacionadas ao consumo de álcool, recusa ao teste do bafômetro e outras irregularidades de trânsito. A fiscalização mobilizou equipes do 49º Batalhão da Polícia Militar, do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e da Polícia Civil, que abordaram mais de 600 condutores ao longo da ação.

A Operação Direção Segura Integrada foi coordenada pela 1ª Companhia do 49º BPM/I e teve como objetivo intensificar a fiscalização de motoristas.

Durante o bloqueio policial, 620 condutores foram submetidos ao teste passivo de alcoolemia. Ao final da operação, foram lavrados 13 autos de infração por diferentes irregularidades, entre elas recusa ao teste do etilômetro (artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro), condução de veículo sob influência de álcool ou outras substâncias psicoativas (artigo 165), dirigir sem Carteira Nacional de Habilitação (artigo 162, inciso I), deixar de utilizar o cinto de segurança (artigo 167) e transportar crianças sem os dispositivos obrigatórios de segurança (artigo 168).