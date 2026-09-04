A Polícia Militar, por meio do 49º Batalhão de Polícia Militar do Interior (49º BPM/I), capturou, na noite desta quinta-feira (3), um homem que era procurado pela Justiça pelo crime de estupro de vulnerável, em Jundiaí.
De acordo com a corporação, havia informações de que o procurado estaria nas proximidades do Jardim Tamoio. Diante disso, equipes de Radiopatrulhamento com Motocicletas (RPM1), da 1ª Companhia, intensificaram o patrulhamento na região para localizar o indivíduo.
Durante as diligências, os policiais trafegavam pela Rua Manoel Almeida Curado quando identificaram uma pessoa com características semelhantes às informações recebidas. O homem foi abordado e teve os dados consultados junto ao Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM).
Na consulta, os agentes confirmaram a identidade do abordado e constataram a existência de um mandado de prisão em aberto, relacionado ao artigo 217-A do Código Penal, que trata do crime de estupro de vulnerável.
O mandado determinava o cumprimento de pena de oito anos de reclusão, em regime fechado, e tinha validade até 2038. Após a confirmação da ordem judicial, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Central de Flagrantes de Jundiaí. Ele permaneceu preso à disposição da Justiça.
Procurados pela Justiça
A ocorrência faz parte das ações de patrulhamento e cumprimento de mandados realizadas pela Polícia Militar. Segundo a corporação, informações sobre a presença de pessoas procuradas são utilizadas para direcionar o policiamento e realizar diligências com o objetivo de localizar e cumprir as ordens judiciais.