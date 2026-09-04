A Delegacia de Investigação Sobre Entorpecentes (Dise) prendeu nesta sexta-feira (4), oito suspeitos de pertencerem à facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). Todos, inclusive, são apontados como lideranças da organização criminosa em Jundiaí e região, responsáveis, inclusive, pelo 'tribunal do crime', com sede na 'torneira', uma região dominada pelo tráfico de drogas no Jardim São Camilo, em Jundiaí.

A investigação, conduzida ao longo de vários meses, identificou uma estrutura organizada de comando da facção, com integrantes responsáveis por monitorar a movimentação das forças de segurança, administrar o tráfico na cidade e determinar punições contra pessoas acusadas de descumprir regras impostas pela organização. De acordo com a polícia, essas vítimas eram levadas para a comunidade, onde sofriam agressões e, em alguns casos, eram executadas.

Com base nas provas reunidas durante o inquérito, a Vara Estadual das Organizações Criminosas e de Lavagem de Dinheiro de São Paulo expediu mandados de busca e apreensão e de prisão temporária contra os investigados.