O lobo-guará é um mamífero que vive em alguns biomas brasileiros e identificado como animal símbolo do cerrado. Algumas cidades do interior de São Paulo fazem parte do seu território. Mascote do Projeto De Olho nos Rios, ele é uma das espécies da fauna brasileira mais ameaçadas de extinção.

Entre as frentes de trabalho pela preservação da espécie, o De Olho nos Rios, uma parceria da Associação Mata Ciliar com a Petrobras e o programa Petrobras Socioambiental, desenvolve ações de Educação Ambiental. Para aumentar a rede de proteção ao lobo-guará, a equipe do Projeto esteve na última semana na EMEB Cesarina Fortarel Gonçalves Dias, em Jundiaí, com atividades lúdicas para as turmas do 4º e 5º anos.

Os alunos acompanharam uma apresentação sobre as características, as curiosidades e os hábitos do canídeo. O alerta é o risco de extinção: a perda do habitat e atropelamentos estão entre as principais ameaças à espécie.