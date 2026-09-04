04 de setembro de 2026
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EDUCAÇÃO

Lobo-guará é tema de ação em escola municipal de Jundiaí

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Assessoria
Para aumentar a rede de proteção ao lobo-guará, a equipe do Projeto esteve na última semana na EMEB Cesarina Fortarel Gonçalves Dias, em Jundiaí, com atividades lúdicas para as turmas do 4º e 5º anos
Para aumentar a rede de proteção ao lobo-guará, a equipe do Projeto esteve na última semana na EMEB Cesarina Fortarel Gonçalves Dias, em Jundiaí, com atividades lúdicas para as turmas do 4º e 5º anos

O lobo-guará é um mamífero que vive em alguns biomas brasileiros e identificado como animal símbolo do cerrado. Algumas cidades do interior de São Paulo fazem parte do seu território. Mascote do Projeto De Olho nos Rios, ele é uma das espécies da fauna brasileira mais ameaçadas de extinção.  

Entre as frentes de trabalho pela preservação da espécie, o De Olho nos Rios, uma parceria da Associação Mata Ciliar com a Petrobras e o programa Petrobras Socioambiental, desenvolve ações de Educação Ambiental. Para aumentar a rede de proteção ao lobo-guará, a equipe do Projeto esteve na última semana na EMEB Cesarina Fortarel Gonçalves Dias, em Jundiaí, com atividades lúdicas para as turmas do 4º e 5º anos.  

Os alunos acompanharam uma apresentação sobre as características, as curiosidades e os hábitos do canídeo. O alerta é o risco de extinção: a perda do habitat e atropelamentos estão entre as principais ameaças à espécie.    

O @projetodeolhonosrios é uma iniciativa da Associação Mata Ciliar em parceria com a @petrobras e o programa Petrobras Socioambiental. O objetivo é promover a participação comunitária na gestão dos recursos hídricos, fauna e flora, em 17 municípios do Circuito das Águas, Sistema Cantareira, Região Bragantina e de Campinas. 

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