Jundiaí participou, nesta quarta-feira (2), do seminário “Impactos do TIC-TIM e Regulação Urbana: oportunidades e desafios”, promovido pela Subsecretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado de São Paulo e realizado na Capital paulista. O encontro reuniu representantes dos 11 municípios que integram o eixo São Paulo–Jundiaí–Campinas.
Estiveram presentes técnicos e secretários municipais das pastas de Mobilidade e Transporte (SMMT), Habitação (SMHAB), Governo (SMGOV) e Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA) da Prefeitura de Jundiaí.
Foram apresentados estudos e discutidos os possíveis impactos da nova infraestrutura na dinâmica das cidades, entre eles a valorização imobiliária, a criação de novas centralidades, o adensamento urbano e o aumento da demanda por infraestrutura, serviços, habitação e empregos.
Grupo de Trabalho e acompanhamento das ações
Jundiaí mantém um Grupo de Trabalho (GT) permanente dedicado ao acompanhamento do projeto e à avaliação dos impactos que a implantação do TIC poderá trazer ao município. A equipe reúne profissionais de diferentes áreas da prefeitura e acompanha as discussões relacionadas ao desenvolvimento do projeto, buscando soluções alinhadas às diretrizes municipais e às características do território.
Entre os aspectos analisados estão as possíveis interferências na malha urbana, nas regiões de mananciais e em áreas com restrições ambientais, além da integração da infraestrutura ferroviária com a cidade. “As questões relacionadas à interferência na malha urbana, nas regiões de mananciais e em áreas com restrições ambientais estão sendo estudadas e analisadas. As equipes técnicas acompanham as discussões com o objetivo de construir, em conjunto, as melhores soluções para Jundiaí”, destacou o secretário da SMPUMA, Marco Antônio Bedin.
Jundiaí acompanha de perto as transformações na RMJ
Para o assessor especial de Jundiaí na Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ), Thales Delgado, o projeto de implantação dos trens representa uma transformação e exige planejamento antecipado por parte dos municípios. “Estamos falando de um investimento superior a R$ 14,2 bilhões, que terá impacto em todas as cidades envolvidas. A questão é absolutamente macro e envolve cada cidade. A ideia é que, junto com a Região Metropolitana, a Prefeitura de Jundiaí lidere esse movimento, criando ações que contribuam efetivamente para a chegada do TIC-TIM”, explicou.