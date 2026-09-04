Jundiaí participou, nesta quarta-feira (2), do seminário “Impactos do TIC-TIM e Regulação Urbana: oportunidades e desafios”, promovido pela Subsecretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado de São Paulo e realizado na Capital paulista. O encontro reuniu representantes dos 11 municípios que integram o eixo São Paulo–Jundiaí–Campinas.

Estiveram presentes técnicos e secretários municipais das pastas de Mobilidade e Transporte (SMMT), Habitação (SMHAB), Governo (SMGOV) e Planejamento Urbano e Meio Ambiente (SMPUMA) da Prefeitura de Jundiaí.

Foram apresentados estudos e discutidos os possíveis impactos da nova infraestrutura na dinâmica das cidades, entre eles a valorização imobiliária, a criação de novas centralidades, o adensamento urbano e o aumento da demanda por infraestrutura, serviços, habitação e empregos.

Grupo de Trabalho e acompanhamento das ações