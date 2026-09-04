Uma mulher precisou ser encaminhada para um abrigo destinado a vítimas de violência doméstica, em Jundiaí, após denunciar o ex-companheiro por agressões e ameaças de morte. Na madrugada desta quinta-feira (3), policiais da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), com apoio da Guarda Municipal, cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do investigado, no Jardim São Camilo, em busca da arma utilizada para intimidar a vítima. No imóvel, porém, foi encontrado apenas um simulacro de pistola.

Segundo a Polícia Civil, a mulher procurou a DDM relatando ter sido agredida pelo ex-companheiro e informou que ele havia enviado, por meio de um aplicativo de mensagens, uma fotografia em que aparecia segurando uma arma de fogo. Temendo pela própria vida, ela pediu proteção e afirmou que não se sentia segura para voltar para casa.

Diante da gravidade da denúncia, os investigadores providenciaram o encaminhamento da vítima para um abrigo sigiloso do Estado, onde ela passou a receber proteção.