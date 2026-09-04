Uma mulher precisou ser encaminhada para um abrigo destinado a vítimas de violência doméstica, em Jundiaí, após denunciar o ex-companheiro por agressões e ameaças de morte. Na madrugada desta quinta-feira (3), policiais da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), com apoio da Guarda Municipal, cumpriram um mandado de busca e apreensão na residência do investigado, no Jardim São Camilo, em busca da arma utilizada para intimidar a vítima. No imóvel, porém, foi encontrado apenas um simulacro de pistola.
Segundo a Polícia Civil, a mulher procurou a DDM relatando ter sido agredida pelo ex-companheiro e informou que ele havia enviado, por meio de um aplicativo de mensagens, uma fotografia em que aparecia segurando uma arma de fogo. Temendo pela própria vida, ela pediu proteção e afirmou que não se sentia segura para voltar para casa.
Diante da gravidade da denúncia, os investigadores providenciaram o encaminhamento da vítima para um abrigo sigiloso do Estado, onde ela passou a receber proteção.
Com a mulher em segurança, a equipe da DDM deu continuidade às investigações. O trabalho foi coordenado pelos delegados Camila Duarte Pina e Daniel Ghetti do Prado, sob a chefia da investigadora-chefe Lílian Picci.
Durante a apuração, a Polícia Civil solicitou à Justiça um mandado de busca e apreensão para localizar a suposta arma utilizada nas ameaças. A ordem judicial foi cumprida durante a madrugada, com apoio da Guarda Municipal. O suspeito foi encontrado dormindo na residência.
Nas buscas, os policiais localizaram um simulacro de pistola, objeto que, segundo a investigação, teria sido fotografado e enviado à vítima para fazê-la acreditar que se tratava de uma arma verdadeira e, assim, intimidá-la.
O homem foi levado à sede da Delegacia de Defesa da Mulher para prestar esclarecimentos. Ele responderá por crimes do contexto da violência doméstica.
Como não houve situação de flagrante no momento da diligência, ele foi liberado. O caso continua sendo investigado pela Polícia Civil.