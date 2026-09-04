O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES-SP), iniciou os repasses da Tabela SUS Paulista aos hospitais municipais. Neste primeiro pagamento, foram destinados R$ 43,3 milhões a 66 unidades de 52 cidades.

Para a Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) foram destinados R$ 2,3 milhões a quatro instituições. Em Campo Limpo Paulista, o Hospital de Clínicas recebeu complementação de R$ 591.393,70; em Itupeva, o Hospital Nossa Senhora Aparecida recebeu R$ 198.895,76; em Jundiaí, o Hospital Universitário recebeu R$ 1.506.739,42; e em Várzea Paulista, o Hospital Municipal Dr. Alcípio da Silva Oliveira Júnior recebeu R$ 49.730,07.

Os recursos correspondem à produção ambulatorial e hospitalar registrada e aprovada nos sistemas oficiais do SUS. O novo modelo fortalece o custeio dos hospitais municipais e cria condições para ampliar cirurgias, exames, internações e outros atendimentos especializados nas próprias regiões.