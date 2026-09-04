Um homem foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (3), na rua do Retiro, em Jundiaí, por descumprimento de medida protetiva e violência doméstica contra a ex-esposa.
A ocorrência teve início após a vítima acionar a Polícia Militar por meio do telefone 190. Ao chegarem ao local, os policiais ouviram o relato da mulher, que informou ter sido surpreendida pelo ex-companheiro em sua residência.
Segundo ela, o homem iniciou uma discussão e, durante o desentendimento, passou a agredi-la com socos e cotoveladas no rosto, além de fazer ameaças de morte. Ainda de acordo com o relato, o agressor ainda pegou uma pedra e quebrou os vidros do carro da ex-esposa.
A violência só cessou quando um casal de amigos do próprio suspeito, que passava pela rua, percebeu a situação e interveio para proteger a vítima, fazendo com que ele fugisse do local.
A mulher foi levada ao Plantão Policial para registrar a ocorrência. Enquanto prestava depoimento, continuou recebendo mensagens ameaçadoras enviadas pelo ex-companheiro por meio do WhatsApp.
Com as informações sobre o possível paradeiro do suspeito, os policiais realizaram buscas e conseguiram localizá-lo. Ele foi abordado, preso e encaminhado ao Plantão Policial.
Após a apresentação da ocorrência, o delegado ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de violência doméstica e descumprimento de medida protetiva. O homem permaneceu à disposição da Justiça.