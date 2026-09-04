Um homem foi preso em flagrante na noite desta quinta-feira (3), na rua do Retiro, em Jundiaí, por descumprimento de medida protetiva e violência doméstica contra a ex-esposa.

A ocorrência teve início após a vítima acionar a Polícia Militar por meio do telefone 190. Ao chegarem ao local, os policiais ouviram o relato da mulher, que informou ter sido surpreendida pelo ex-companheiro em sua residência.

Segundo ela, o homem iniciou uma discussão e, durante o desentendimento, passou a agredi-la com socos e cotoveladas no rosto, além de fazer ameaças de morte. Ainda de acordo com o relato, o agressor ainda pegou uma pedra e quebrou os vidros do carro da ex-esposa.