A Biblioteca Municipal Chico Leme, de Itatiba, recebe na próxima quarta-feira (9), às 14h, mais uma ação do Viagem Literária 2026. O encontro será com Lúcia Hiratsuka, escritora e ilustradora que publicou diversos livros e recebeu importantes prêmios, como o Jabuti 2019, na categoria Ilustração, por Chão de Peixes. Para participar deste encontro, é só comparecer à Biblioteca, na rua Campos Salles - 380, no Centro.
O programa é do Sistema Estadual de Bibliotecas de São Paulo (Siseb) e da Secretaria Estadual de Cultura, Economia e Indústria Criativas com execução da Organização SP Leituras, que vem em parceria com a Prefeitura de Itatiba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. O tema central da edição 2026, a 18ª, é “Mulheres da Literatura” e circula por 66 municípios paulistas.
“Será encontro para crianças, adultos, família toda, para quem se interessa por literatura, livros ilustrados, arte, leitura… Vou falar sobre o processo de criação, como nascem as ideias para uma história, como desenvolvo as ilustrações e os participantes poderão fazer perguntas. Será um bate-papo bem descontraído”, adianta Lúcia, profissional graduada pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo.
Nascida em 1960 em Duartina (SP), cidade de cerca de 12 mil habitantes na região centro-oeste do estado, perto de Bauru, Lúcia também foi premiada com Melhor Livro para Crianças pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) 2015 por Orie (que tem projeto gráfico com técnicas com carvão, influências do sumiê, arte tradicional japonesa), prêmio Literário Biblioteca Nacional 2018 e Hors Concours 2019 da Cátedra Unesco de Leitura PUC-Rio por A Máquina de Retrato. Em 2022, lançou a obra Amanhã. Sua produção infantojuvenil é influenciada pela tradição oral e pela cultura oriental.
Segunda Viagem
Esta é a segunda ação do Viagem Literária 2026 em Itatiba; a primeira foi em 19 de agosto, quando a Biblioteca recebeu duas sessões de contação de histórias com o grupo Ih, Contei!. Antes de chegar ao município, Lúcia estará em Pinhalzinho (dia 8), e depois passará por Vinhedo (10) e Várzea Paulista (11). Ainda na quarta-feira, pela manhã, Lúcia estará em sessão fechada de encontro com alunos na Emeb Profa. Rosa Scavone, no bairro San Francisco.