A Biblioteca Municipal Chico Leme, de Itatiba, recebe na próxima quarta-feira (9), às 14h, mais uma ação do Viagem Literária 2026. O encontro será com Lúcia Hiratsuka, escritora e ilustradora que publicou diversos livros e recebeu importantes prêmios, como o Jabuti 2019, na categoria Ilustração, por Chão de Peixes. Para participar deste encontro, é só comparecer à Biblioteca, na rua Campos Salles - 380, no Centro.

O programa é do Sistema Estadual de Bibliotecas de São Paulo (Siseb) e da Secretaria Estadual de Cultura, Economia e Indústria Criativas com execução da Organização SP Leituras, que vem em parceria com a Prefeitura de Itatiba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo. O tema central da edição 2026, a 18ª, é “Mulheres da Literatura” e circula por 66 municípios paulistas.

“Será encontro para crianças, adultos, família toda, para quem se interessa por literatura, livros ilustrados, arte, leitura… Vou falar sobre o processo de criação, como nascem as ideias para uma história, como desenvolvo as ilustrações e os participantes poderão fazer perguntas. Será um bate-papo bem descontraído”, adianta Lúcia, profissional graduada pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo.