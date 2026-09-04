Um homem de 23 anos foi preso por policiais militares no início da madrugada desta sexta-feira (3), em Louveira, suspeito de estuprar a enteada, de apenas 12 anos. Segundo a vítima, após o crime ele ofereceu a ela R$ 20 reais para que não contasse a ninguém, e mais R$ 100 para que ela continuasse a ter relações sexuais com ele futuramente. A mãe da menina, que tem 33 anos e que estava dormindo no quarto do casal, disse que vinha mantendo um relacionamento com o suspeito há apenas cinco meses e que neste tempo o levou para morar com ela e suas filhas, de 12 anos (vítima) e 6 anos. A criança, inclusive, também dormia na sala enquanto a irmã era estuprada.
Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, o crime foi cometido por volta das 23h de quinta-feira (3). Na residência, a adolescente dormia na sala com sua irmã, enquanto a mãe, de 33 anos, e o companheiro estavam no único quarto da casa. De repente, o padrasto deixou o quarto e se dirigiu ao banheiro para tomar banho. Segundo a jovem, ele deixou a porta aberta, intencionalmente, para que ela o visse nu.
Ela, por sua vez, cobriu a cabeça e se manteve deitada. Minutos depois ele saiu do banho, foi até o quarto e se perfumou. A mãe da jovem questionou onde ele iria, e ele alegou que estava indo até a cozinha jantar. Se desconfiar de nada, ela se manteve deitada no quarto.
Conforme o relato da vítima, após se perfumar o padrasto foi até a sala, deitou-se ao lado dela, a segurou à força e passou a tocar suas partes íntimas. A adolescente afirmou que tentou pedir ajuda, mas ele tapou sua boca e a violentou (com conjunção carnal).
Após o abuso, segundo a vítima, o suspeito entregou R$ 20 para que ela não revelasse o ocorrido e ainda ofereceu R$ 100 para que mantivesse novas relações sexuais com ele no futuro.
Assim que o homem voltou para o quarto, a adolescente enviou uma mensagem a um primo relatando o que havia acontecido. O familiar acionou a Polícia Militar, que enviou ao local os cabos Correia e Gamero.
A jovem deixou a residência e foi até a casa do primo, onde contou aos policiais os detalhes da violência. Em seguida, a equipe foi até o imóvel e prendeu o suspeito.
Durante a ocorrência, o homem alegou aos policiais que a adolescente o teria beijado espontaneamente.
Ele foi encaminhado ao Plantão Policial, onde teve a prisão em flagrante ratificada pelo crime de estupro de vulnerável, permanecendo à disposição da Justiça.
A vítima foi levada inicialmente a uma unidade de saúde e, posteriormente, encaminhada ao Hospital Universitário (HU) de Jundiaí, onde passou por atendimento médico e pelos exames previstos para esse tipo de ocorrência.