Um homem de 23 anos foi preso por policiais militares no início da madrugada desta sexta-feira (3), em Louveira, suspeito de estuprar a enteada, de apenas 12 anos. Segundo a vítima, após o crime ele ofereceu a ela R$ 20 reais para que não contasse a ninguém, e mais R$ 100 para que ela continuasse a ter relações sexuais com ele futuramente. A mãe da menina, que tem 33 anos e que estava dormindo no quarto do casal, disse que vinha mantendo um relacionamento com o suspeito há apenas cinco meses e que neste tempo o levou para morar com ela e suas filhas, de 12 anos (vítima) e 6 anos. A criança, inclusive, também dormia na sala enquanto a irmã era estuprada.

Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, o crime foi cometido por volta das 23h de quinta-feira (3). Na residência, a adolescente dormia na sala com sua irmã, enquanto a mãe, de 33 anos, e o companheiro estavam no único quarto da casa. De repente, o padrasto deixou o quarto e se dirigiu ao banheiro para tomar banho. Segundo a jovem, ele deixou a porta aberta, intencionalmente, para que ela o visse nu.

Ela, por sua vez, cobriu a cabeça e se manteve deitada. Minutos depois ele saiu do banho, foi até o quarto e se perfumou. A mãe da jovem questionou onde ele iria, e ele alegou que estava indo até a cozinha jantar. Se desconfiar de nada, ela se manteve deitada no quarto.