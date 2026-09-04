Uma réplica de fuzil, munições, drogas e equipamentos usados no preparo e fracionamento de entorpecentes foram apreendidos pela Polícia Civil durante a Operação Argos 2, deflagrada nesta quinta-feira (3) para esclarecer roubos a residências. Ao todo, foram cumpridos dez mandados de busca e apreensão em imóveis de Várzea Paulista e Campo Limpo Paulista.

Em dois endereços ligados a um dos investigados, os policiais encontraram uma réplica de fuzil, três munições calibre .380, um alicate para corte de cadeados, um módulo eletrônico de veículo, quatro balanças de precisão, embalagens para fracionamento e porções de uma substância com características de maconha.

Em outro imóvel, relacionado a um segundo investigado, foram apreendidas porções de cocaína. O local estava desocupado e, segundo vizinhos, o suspeito não mora ali há aproximadamente cinco meses.