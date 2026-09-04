Aline Gomes Coutinho sofre de problemas de coluna e foi atendida por um ortopedista na unidade de saúde durante o mutirão de consultas. Para ela, realizar o atendimento no fim de semana e próximo de casa fez diferença. “Como eu trabalho a semana inteira, ter esse agendamento de sábado facilitou muito. Eu tenho dores nas costas e sempre sou muito bem atendida na rede”, disse.

No último sábado (29), a UBS São Camilo recebeu uma ação descentralizada do programa Saúde em Dia. A ação realizou 93 atendimentos e procedimentos, ampliando o acesso da população da região a serviços especializados. Foram 39 consultas de ortopedia, sete consultas de enfermagem, 36 ultrassonografias de articulação indicadas durante a avaliação médica e 11 procedimentos de inserção de Implanon (método contraceptivo de longa duração, disponível pelo SUS, que consiste em um pequeno dispositivo inserido sob a pele do braço).

Paciente de longa data da UBS São Camilo, Thainara da Silva também aprovou a iniciativa. Além da consulta de ortopedia, ela passou pelo procedimento de inserção do Implanon. “Eu faço consultas periódicas para acompanhar meu estado de saúde e acho o serviço aqui da UBS muito bom. Quando me ligaram para agendar para este sábado, também gostei bastante.”

A atividade foi direcionada a pacientes que já aguardavam atendimento de ortopedia das UBSs São Camilo e Tarumã e integra uma nova estratégia de descentralização do Saúde em Dia. Tradicionalmente realizado no Núcleo Integrado de Saúde (NIS), sempre no último sábado de cada mês, o programa, iniciativa da Secretaria de Promoção da Saúde, passa a ampliar gradativamente as ações para outras regiões do município, levando os atendimentos para mais perto da casa dos usuários.

A proposta é facilitar o acesso, especialmente para quem tem dificuldade de comparecer aos serviços durante a semana. A realização dos atendimentos aos sábados e em unidades próximas à residência dos pacientes também contribui para reduzir o absenteísmo, aumentar o aproveitamento das vagas e dar mais celeridade ao atendimento das demandas represadas na rede municipal.