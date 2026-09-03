O Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) suspendeu, por meio de uma decisão liminar, a demissão do deputado federal Carlos Alberto Da Cunha (União Brasil) do cargo de delegado da Polícia Civil. A demissão havia sido determinada pelo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e publicada no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (3).

A decisão foi proferida na tarde desta quinta pelo desembargador Álvaro Torres Júnior, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. O magistrado determinou que o governador se abstenha de formalizar, publicar ou executar a penalidade de demissão até uma nova decisão judicial.

A medida foi concedida após a defesa de Da Cunha apresentar um pedido de reconsideração. O advogado Wigor Roberto Blanco do Nascimento alegou que houve violações aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal durante o processo administrativo que resultou na demissão.