Nesta quinta-feira (03), o prefeito de Várzea Paulista professor Rodolfo Braga apresentou o novo gestor de Segurança Pública de Várzea Paulista que é o inspetor da Guarda Civil Municipal Anderson Martiniano. A mudança foi feita após Carla Basson exonerar para apoiar o irmão Leandro Basson em sua candidatura para deputado.
O inspetor é um profissional que possui 31 anos de experiência na área de Segurança Pública, atuando na Prefeitura de Várzea Paulista, na Guarda Civil Municipal. Ao longo de sua trajetória profissional, exerceu funções operacionais e de liderança, tendo atuado como Subinspetor e Supervisor Operacional, Chefe de Segurança de Gabinete e, atualmente, no cargo de Inspetor.
Atua como instrutor da Academia da Guarda Civil Municipal, nas disciplinas de Policiamento Comunitário Escolar e Técnicas Operacionais, além de integrar a Comissão Processante da Corregedoria da GCM.
Desde 2018, é responsável pela elaboração da Avaliação de Desempenho da Unidade Avaliada de Patrulhamento Urbano.