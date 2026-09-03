03 de setembro de 2026
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VIOLÊNCIA DOMÉSTICA

Suspeito de agredir a própria tia é preso em flagrante

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
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O suspeito foi localizado e preso pelos guardas
O suspeito foi localizado e preso pelos guardas

Um homem foi preso em flagrante por suspeita de agredir a própria tia, em Cabreúva. A prisão foi realizada por guardas municipais durante patrulhamento de rotina.

Os GMs percorriam a região do bairro Colina quando foram abordados por um morador, que informou ter presenciado uma situação de violência doméstica nas proximidades.

Diante da denúncia, os guardas seguiram até o endereço indicado e fizeram contato com a mulher apontada como vítima. Durante o atendimento, ela confirmou que havia sido agredida pelo sobrinho.

O suspeito foi localizado, abordado e conduzido à delegacia, onde a autoridade policial ratificou a prisão em flagrante.

A vítima foi encaminhada a uma unidade de saúde para receber atendimento médico. Após ser avaliada, ela foi medicada e liberada.

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