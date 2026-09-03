A Camerata Sesi-SP de Jundiaí realiza, no dia 10 de setembro, às 19h, um concerto gratuito na Sala Glória Rocha, em Jundiaí. Aberta ao público, a apresentação reúne obras de importantes nomes da música de concerto, como Antonio Vivaldi, Arcangelo Corelli, Joseph Haydn e Johann Sebastian Bach.
O programa percorre diferentes obras do repertório clássico. Entre os destaques está o segundo movimento de “Inverno”, de “As Quatro Estações”, uma das composições mais conhecidas de Vivaldi. O público também poderá conferir o “Concerto Grosso nº 4”, de Corelli, o “Quarteto nº 1”, de Haydn, e “Jesus, Alegria dos Homens”, de Bach.
A apresentação contará ainda com “Abertura Olimpíada”, de Vivaldi, completando o repertório preparado pela Camerata Sesi-SP de Jundiaí para o concerto.
A iniciativa integra as ações culturais desenvolvidas pelo Sesi-SP e proporciona ao público a oportunidade de acompanhar gratuitamente uma apresentação de música instrumental, além de conhecer o trabalho de formação musical realizado pela instituição em Jundiaí.
Os ingressos devem ser retirados antecipadamente pela plataforma Sympla, através do link https://bileto.sympla.com.br/event/125295/d/406790/s/2656065
Programa do Concerto
Antonio Vivaldi
Abertura “Olimpíada”
Arcangelo Corelli
Concerto Grosso nº 4
Antonio Vivaldi
“As Quatro Estações – Inverno” – 2º movimento
Joseph Haydn
Quarteto nº 1
Johann Sebastian Bach
“Jesus, Alegria dos Homens”
Serviço
Camerata Sesi-SP de Jundiaí – Concerto
Data: 10 de setembro (quinta-feira)
Horário: 19h
Local: Sala Glória Rocha (rua Barão de Jundiaí, 1093 - Centro, Jundiaí)
Entrada: gratuita, mediante retirada antecipada de ingresso pelo Sympla https://bileto.sympla.com.br/event/125295/d/406790/s/2656065