A Camerata Sesi-SP de Jundiaí realiza, no dia 10 de setembro, às 19h, um concerto gratuito na Sala Glória Rocha, em Jundiaí. Aberta ao público, a apresentação reúne obras de importantes nomes da música de concerto, como Antonio Vivaldi, Arcangelo Corelli, Joseph Haydn e Johann Sebastian Bach.

O programa percorre diferentes obras do repertório clássico. Entre os destaques está o segundo movimento de “Inverno”, de “As Quatro Estações”, uma das composições mais conhecidas de Vivaldi. O público também poderá conferir o “Concerto Grosso nº 4”, de Corelli, o “Quarteto nº 1”, de Haydn, e “Jesus, Alegria dos Homens”, de Bach.

A apresentação contará ainda com “Abertura Olimpíada”, de Vivaldi, completando o repertório preparado pela Camerata Sesi-SP de Jundiaí para o concerto.