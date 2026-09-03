Um homem condenado por tráfico de drogas e que estava foragido da Justiça foi preso pela Polícia Militar na manhã desta quinta-feira (3), no bairro Residencial Jundiaí, em Jundiaí.

A captura ocorreu durante patrulhamento realizado por policiais militares nas proximidades de um ponto conhecido pelo comércio de entorpecentes. Durante a ação, os agentes perceberam a atitude suspeita de um homem e decidiram abordá-lo.

Nada de ilícito foi encontrado durante a revista pessoal. No entanto, ao consultarem os dados do abordado, os policiais constataram que havia um mandado de prisão em aberto expedido pela Justiça em razão de uma condenação pelo crime de tráfico de drogas.