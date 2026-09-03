Um homem foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (2) em Jundiaí, suspeito de dirigir sob influência de substância entorpecente. A ocorrência foi registrada por volta das 21h40 na rodovia Vereador Geraldo Dias, em Jundiaí. Antes, ele já havia trafegado em zigue-zague pela avenida 9 de Julho.
A equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento quando visualizou um veículo Golf, de cor branca, em zigue-zague pela via, com o condutor trafegando com os pés para fora do carro. Diante da situação, foi realizada a abordagem.
O condutor relatou ter feito uso de lança-perfume e que estaria se deslocando para sua residência. Durante a busca veicular, foram localizadas drogas diversas, que foram apresentadas no Distrito Policial.
O condutor foi submetido a exame clínico, que constatou que o indivíduo se encontrava sob influência de substância entorpecente. Diante dos fatos, a delegada de polícia ratificou a prisão em flagrante pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro.
Na esfera administrativa, foi lavrado Auto de Infração de Trânsito, por dirigir sob influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa. O veículo foi liberado para a irmã do abordado, mediante as formalidades de praxe. As substâncias entorpecentes permaneceram apreendidas e a ocorrência seguiu no Distrito Policial para as demais providências.