Um homem foi preso em flagrante na noite desta quarta-feira (2) em Jundiaí, suspeito de dirigir sob influência de substância entorpecente. A ocorrência foi registrada por volta das 21h40 na rodovia Vereador Geraldo Dias, em Jundiaí. Antes, ele já havia trafegado em zigue-zague pela avenida 9 de Julho.

A equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento quando visualizou um veículo Golf, de cor branca, em zigue-zague pela via, com o condutor trafegando com os pés para fora do carro. Diante da situação, foi realizada a abordagem.

O condutor relatou ter feito uso de lança-perfume e que estaria se deslocando para sua residência. Durante a busca veicular, foram localizadas drogas diversas, que foram apresentadas no Distrito Policial.