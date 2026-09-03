Um homem foi preso novamente por policiais militares da 2ª Companhia do 11º Batalhão na noite desta quarta-feira (2), em Cabreúva, por descumprir uma medida protetiva e suspeito de voltar a agredir a namorada. Na semana anterior, ele já havia sido preso pelo mesmo tipo de crime, mas foi colocado em liberdade durante audiência de custódia.

Segundo apurou o Jornal de Jundiaí, a vítima conheceu o homem pela internet e o convidou para morar com ela - ele é morador de Santo Amaro, na capital paulista.

Desde o início da convivência ela passou a sofrer episódios frequentes de violência. Na semana passada, uma dessas agressões terminou com a prisão em flagrante do suspeito. Apesar disso, ele foi solto no dia seguinte por decisão da Justiça. Na ocasião, a mulher obteve uma medida protetiva que proibia qualquer aproximação do companheiro.