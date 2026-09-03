Profissionais e empresas interessados em ministrar oficinas socioassistenciais nas unidades e programas da rede de Assistência e Desenvolvimento Social de Jundiaí já podem participar do processo de credenciamento aberto pela prefeitura. O Edital de Credenciamento nº 006/2026, publicado na Imprensa Oficial do dia 2 de setembro, busca formar um cadastro de profissionais e empresas habilitados para atuar como instrutores e facilitadores de atividades nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centros de Convivência do Idoso, Vila de Oportunidades e demais serviços e programas da rede socioassistencial de Jundiaí.
Podem participar pessoas físicas e jurídicas que comprovem formação, experiência profissional ou conhecimento técnico em uma ou mais das 37 modalidades previstas no edital. As atividades são organizadas em sete eixos e contemplam públicos jovem, adulto e idoso.
Quais oficinas estão previstas?
As modalidades abrangem diferentes áreas de conhecimento, expressão, convivência e desenvolvimento de habilidades:
- Artes Visuais e Memória Territorial
› Colagem Analógica – público jovem
› Construção de Brinquedos e Peças Artesanais – público jovem
› Artesanato – público idoso
› Arte com Reciclagem – público idoso
› Desenho – público jovem
› Pintura – público idoso
- Práticas Corporais e Bem-Estar
› Yoga – público idoso
› Pilates Solo – público idoso
› Tai Chi Chuan – público idoso
› Ritmos – público idoso
› Ginástica e Alongamento – público idoso
› Equilíbrio e Postura – público idoso
- Musicalidade e Matrizes Culturais
› Capoeira – público idoso
› Maracatu – público jovem e idoso
› Música – Percussão – público jovem e idoso
› Violão Popular – público idoso
› Coral – público idoso
- Expressão Corporal e Cênica
› Teatro e Jogos Teatrais – público jovem
› Dança de Rua – público jovem
› Dança de Salão – público idoso
› Dança Cigana – público idoso
› Dança Circular – público idoso
› Dança e Expressão Corporal – público jovem e idoso
- Endocomunicação
› Mídias Alternativas e Intervenções – público jovem, adulto e idoso
› Escrita Criativa – público jovem e idoso
› Mediação de Histórias para Estímulo à Leitura – público jovem e idoso
- Habilidades Práticas
› Culinária – público jovem e adulto
› Estética e Beleza – público jovem e adulto
› Banho e Tosa – público jovem e adulto
› Saboaria e Produtos Naturais – público jovem e adulto
- Gestão e Emancipação Social
› Autonomia Financeira – público jovem e adulto
› Comunicação e Marketing Social – público jovem e adulto
› Gestão para Empreendimento Social – público jovem e adulto
› Vivência e Autonomia Social – público jovem e adulto
› Letramento Digital – público jovem, adulto e idoso
- Convivência e Lazer Coletivo
› Tarde Musical – Baile – público idoso
› Tarde Musical – Itinerante – público idoso
Como funciona o credenciamento?
O processo será realizado exclusivamente de forma eletrônica. Para participar, o interessado deverá apresentar os documentos exigidos pelo edital, incluindo proposta metodológica, comprovação de experiência profissional, documentos de qualificação técnica e portfólio de trabalhos realizados.
A habilitação depende do cumprimento de todas as exigências documentais e do alcance da pontuação técnica mínima estabelecida no edital.
Um ponto importante é que o credenciamento não representa contratação imediata. O processo tem como objetivo formar um cadastro de profissionais e empresas habilitadas. As convocações serão realizadas conforme a necessidade das unidades e programas da rede, a disponibilidade orçamentária e a ordem de inscrição dos credenciados, considerando cada eixo, modalidade e público-alvo.
Dessa forma, estar habilitado significa que o profissional ou empresa poderá ser convocado quando houver demanda correspondente, mas não há garantia de contratação.
Os valores previstos no edital variam de acordo com a modalidade.
O credenciamento terá vigência por prazo indeterminado, permanecendo aberto enquanto forem mantidas as condições estabelecidas no edital e houver interesse do município. Isso significa que novos profissionais e empresas poderão ingressar no cadastro durante a vigência, desde que atendam a todas as exigências previstas.
A prefeitura publicou ainda um Termo de Rerratificação e Reabertura do Credenciamento nº 006/2026. Com isso, foi expedido um novo anexo, que substitui o anteriormente publicado.
Por esse motivo, quem já havia feito o download do anexo anterior deve obrigatoriamente baixar o novo anexo, considerando as alterações realizadas.
Onde fazer o credenciamento?
Os interessados devem realizar o procedimento e enviar a documentação exigida exclusivamente pelo sistema Compra Aberta, por meio do link: https://compraaberta.jundiai.sp.gov.br/credenciamentos.
O edital completo e todos os seus anexos também estão disponíveis no site da Prefeitura de Jundiaí, no caminho Licitações/Compra Aberta > Consulta de Licitações – Credenciamento.
O edital pode ainda ser consultado presencialmente no Paço Municipal, no Departamento de Compras Governamentais, 4º andar, Ala Norte, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.