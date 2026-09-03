03 de setembro de 2026
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PARA JOVENS A IDOSOS

Prefeitura abre credenciamento para interessados em dar oficinas

Por Redação |
| Tempo de leitura: 4 min
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Divulgação
Podem se inscrever profissionais e empresas interessados em ministrar oficinas na rede socioassistencial de Jundiaí em 37 modalidades previstas
Podem se inscrever profissionais e empresas interessados em ministrar oficinas na rede socioassistencial de Jundiaí em 37 modalidades previstas

Profissionais e empresas interessados em ministrar oficinas socioassistenciais nas unidades e programas da rede de Assistência e Desenvolvimento Social de Jundiaí já podem participar do processo de credenciamento aberto pela prefeitura. O Edital de Credenciamento nº 006/2026, publicado na Imprensa Oficial do dia 2 de setembro, busca formar um cadastro de profissionais e empresas habilitados para atuar como instrutores e facilitadores de atividades nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centros de Convivência do Idoso, Vila de Oportunidades e demais serviços e programas da rede socioassistencial de Jundiaí.

Podem participar pessoas físicas e jurídicas que comprovem formação, experiência profissional ou conhecimento técnico em uma ou mais das 37 modalidades previstas no edital. As atividades são organizadas em sete eixos e contemplam públicos jovem, adulto e idoso.

Quais oficinas estão previstas?

As modalidades abrangem diferentes áreas de conhecimento, expressão, convivência e desenvolvimento de habilidades:

  • Artes Visuais e Memória Territorial
    › Colagem Analógica – público jovem
    › Construção de Brinquedos e Peças Artesanais – público jovem
    › Artesanato – público idoso
    › Arte com Reciclagem – público idoso
    › Desenho – público jovem
    › Pintura – público idoso
  • Práticas Corporais e Bem-Estar
    › Yoga – público idoso
    › Pilates Solo – público idoso
    › Tai Chi Chuan – público idoso
    › Ritmos – público idoso
    › Ginástica e Alongamento – público idoso
    › Equilíbrio e Postura – público idoso
  • Musicalidade e Matrizes Culturais
    › Capoeira – público idoso
    › Maracatu – público jovem e idoso
    › Música – Percussão – público jovem e idoso
    › Violão Popular – público idoso
    › Coral – público idoso
  • Expressão Corporal e Cênica
    › Teatro e Jogos Teatrais – público jovem
    › Dança de Rua – público jovem
    › Dança de Salão – público idoso
    › Dança Cigana – público idoso
    › Dança Circular – público idoso
    › Dança e Expressão Corporal – público jovem e idoso
  • Endocomunicação
    › Mídias Alternativas e Intervenções – público jovem, adulto e idoso
    › Escrita Criativa – público jovem e idoso
    › Mediação de Histórias para Estímulo à Leitura – público jovem e idoso
  • Habilidades Práticas
    › Culinária – público jovem e adulto
    › Estética e Beleza – público jovem e adulto
    › Banho e Tosa – público jovem e adulto
    › Saboaria e Produtos Naturais – público jovem e adulto
  • Gestão e Emancipação Social
    › Autonomia Financeira – público jovem e adulto
    › Comunicação e Marketing Social – público jovem e adulto
    › Gestão para Empreendimento Social – público jovem e adulto
    › Vivência e Autonomia Social – público jovem e adulto
    › Letramento Digital – público jovem, adulto e idoso
  • Convivência e Lazer Coletivo
    › Tarde Musical – Baile – público idoso
    › Tarde Musical – Itinerante – público idoso

Como funciona o credenciamento?

O processo será realizado exclusivamente de forma eletrônica. Para participar, o interessado deverá apresentar os documentos exigidos pelo edital, incluindo proposta metodológica, comprovação de experiência profissional, documentos de qualificação técnica e portfólio de trabalhos realizados.

A habilitação depende do cumprimento de todas as exigências documentais e do alcance da pontuação técnica mínima estabelecida no edital.

Um ponto importante é que o credenciamento não representa contratação imediata. O processo tem como objetivo formar um cadastro de profissionais e empresas habilitadas. As convocações serão realizadas conforme a necessidade das unidades e programas da rede, a disponibilidade orçamentária e a ordem de inscrição dos credenciados, considerando cada eixo, modalidade e público-alvo.

Dessa forma, estar habilitado significa que o profissional ou empresa poderá ser convocado quando houver demanda correspondente, mas não há garantia de contratação.

Os valores previstos no edital variam de acordo com a modalidade. 

O credenciamento terá vigência por prazo indeterminado, permanecendo aberto enquanto forem mantidas as condições estabelecidas no edital e houver interesse do município. Isso significa que novos profissionais e empresas poderão ingressar no cadastro durante a vigência, desde que atendam a todas as exigências previstas.

A prefeitura publicou ainda um Termo de Rerratificação e Reabertura do Credenciamento nº 006/2026. Com isso, foi expedido um novo anexo, que substitui o anteriormente publicado.

Por esse motivo, quem já havia feito o download do anexo anterior deve obrigatoriamente baixar o novo anexo, considerando as alterações realizadas.

Onde fazer o credenciamento?

Os interessados devem realizar o procedimento e enviar a documentação exigida exclusivamente pelo sistema Compra Aberta, por meio do link: https://compraaberta.jundiai.sp.gov.br/credenciamentos.

O edital completo e todos os seus anexos também estão disponíveis no site da Prefeitura de Jundiaí, no caminho Licitações/Compra Aberta > Consulta de Licitações – Credenciamento.

O edital pode ainda ser consultado presencialmente no Paço Municipal, no Departamento de Compras Governamentais, 4º andar, Ala Norte, de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h.

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