Profissionais e empresas interessados em ministrar oficinas socioassistenciais nas unidades e programas da rede de Assistência e Desenvolvimento Social de Jundiaí já podem participar do processo de credenciamento aberto pela prefeitura. O Edital de Credenciamento nº 006/2026, publicado na Imprensa Oficial do dia 2 de setembro, busca formar um cadastro de profissionais e empresas habilitados para atuar como instrutores e facilitadores de atividades nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), Centros de Convivência do Idoso, Vila de Oportunidades e demais serviços e programas da rede socioassistencial de Jundiaí.

Podem participar pessoas físicas e jurídicas que comprovem formação, experiência profissional ou conhecimento técnico em uma ou mais das 37 modalidades previstas no edital. As atividades são organizadas em sete eixos e contemplam públicos jovem, adulto e idoso.

Quais oficinas estão previstas?