O fim de semana seguido de feriado promete grande movimentação nas estradas de Jundiaí e região. De acordo com concessionárias que administram as rodovias Anhanguera, Bandeirantes, Dom Gabriel, Constâncio Cintra e Romildo Prado, o feriado prolongado da Independência do Brasil deve registrar a passagem de mais de 2,5 milhões de veículos pelas vias.

A Motiva Autoban estima a circulação de 2,238 milhões de veículos nas rodovias do Sistema Anhanguera-Bandeirantes durante a Operação Independência do Brasil 2026, que terá início na sexta-feira (4) e seguirá até a segunda-feira (7). A concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção nos horários de maior movimento. Na saída do feriado, os períodos de pico estão previstos para sexta, das 16h às 20h, e sábado (5), das 9h às 13h. Já no retorno, a expectativa é de maior fluxo na segunda, das 15h às 22h.

No domingo (6) e na segunda, os caminhões que se destinam à Capital pela rodovia dos Bandeirantes (SP-348) devem utilizar a Via Anhanguera (SP-330) no trecho do km 48 ao km 23, entre Jundiaí e São Paulo, acessando a rodovia pela Saída 48 da Bandeirantes das 14h às 22h. O desvio tem como objetivo melhorar a distribuição do tráfego. Informações sobre fluidez, ocorrências e intervenções nas rodovias são atualizadas pelo site www.autoban.com.br e pelo WhatsApp 0800-055-55-50, que funciona 24 horas por dia.