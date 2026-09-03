O fim de semana seguido de feriado promete grande movimentação nas estradas de Jundiaí e região. De acordo com concessionárias que administram as rodovias Anhanguera, Bandeirantes, Dom Gabriel, Constâncio Cintra e Romildo Prado, o feriado prolongado da Independência do Brasil deve registrar a passagem de mais de 2,5 milhões de veículos pelas vias.
A Motiva Autoban estima a circulação de 2,238 milhões de veículos nas rodovias do Sistema Anhanguera-Bandeirantes durante a Operação Independência do Brasil 2026, que terá início na sexta-feira (4) e seguirá até a segunda-feira (7). A concessionária orienta os motoristas a redobrarem a atenção nos horários de maior movimento. Na saída do feriado, os períodos de pico estão previstos para sexta, das 16h às 20h, e sábado (5), das 9h às 13h. Já no retorno, a expectativa é de maior fluxo na segunda, das 15h às 22h.
No domingo (6) e na segunda, os caminhões que se destinam à Capital pela rodovia dos Bandeirantes (SP-348) devem utilizar a Via Anhanguera (SP-330) no trecho do km 48 ao km 23, entre Jundiaí e São Paulo, acessando a rodovia pela Saída 48 da Bandeirantes das 14h às 22h. O desvio tem como objetivo melhorar a distribuição do tráfego. Informações sobre fluidez, ocorrências e intervenções nas rodovias são atualizadas pelo site www.autoban.com.br e pelo WhatsApp 0800-055-55-50, que funciona 24 horas por dia.
A Via Colinas, que administra a rodovia Dom Gabriel Bueno Couto (SP-300), espera, entre Jundiaí e Tietê, 137 mil veículos no feriado. Para evitar o tráfego intenso, recomenda-se que os motoristas programem suas viagens, evitando os horários de pico: entre 18h e meia-noite da sexta-feira e entre 6h e 12h do sábado. No retorno, o maior movimento está previsto entre 12h e 22h da segunda-feira.
A concessionária tem à disposição do usuário a Central de Atendimento no telefone 0800-703-5080 (Opção 2). O serviço é gratuito e funciona 24 horas por dia. Por meio dele, o usuário obtém informações sobre localizações de municípios, condições do tráfego e climáticas nos trechos da concessionária, obras em andamento, localização das bases operacionais e da Polícia Militar Rodoviária, além de informações sobre serviços de utilidade pública.
A Rota das Bandeiras, que administra o Corredor Dom Pedro, informa que, na região de Jundiaí, as rodovias Eng. Constâncio Cintra (SP-360) e Romildo Prado (SP-063), que garantem ligação ao Circuito das Frutas, deverão receber quase 150 mil veículos no total. A concessionária fará uma Operação Especial de Tráfego durante cinco dias, entre a sexta e terça-feira (8), e espera trânsito intenso no período das 15h às 21h na saída para o feriado, sexta-feira. A manhã de sábado (5) também pode ter volume alto de veículos. Já o retorno do feriado deverá ter o trânsito diluído entre a tarde de segunda e a manhã de terça-feira.
Os motoristas que desejarem mais informações ou necessitarem de atendimento médico ou mecânico podem entrar em contato com a concessionária por meio do telefone 0800-770-8070. A ligação é gratuita e funciona 24h.