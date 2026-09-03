03 de setembro de 2026
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Itupeva terá mutirão para o preenchimento de 230 vagas de emprego

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Ricardo Teles
Vagas para auxiliar de reposição logística e operador de empilhadeira incluem pacote de benefícios e bônus de R$ 1 mil após 120 dias
Vagas para auxiliar de reposição logística e operador de empilhadeira incluem pacote de benefícios e bônus de R$ 1 mil após 120 dias

A RD Saúde, maior grupo de varejo farmacêutico do país com as redes Raia e Drogasil, promove nesta sexta-feira (4) um mutirão de empregos para preencher 230 vagas no Centro de Distribuição da empresa, em Itupeva (SP). O processo busca contratação imediata de 219 auxiliares de reposição logística e 11 operadores de empilhadeira. Os salários iniciais são de R$ 2.265 e R$ 3.551, respectivamente.

A ação será realizada a partir das 9h, no Centro de Distribuição da companhia, localizado na estrada Joaquim Bueno Neto, 9305, em Itupeva. Para concorrer às vagas de operador de empilhadeira, é necessário ter ensino médio completo, possuir CNH e curso de NR11. Já para o cargo de auxiliar de reposição logística, a exigência é o ensino fundamental ou médio completo. Para ambas as funções, a idade mínima é de 18 anos.

Além do salário, as vagas oferecem pacote de benefícios que inclui plano de saúde e odontológico, auxílio-academia, seguro de vida, vale-combustível e folga no aniversário. Quem for contratado entre setembro e dezembro de 2026 também terá direito a um bônus único de R$ 1 mil, pago após 120 dias de empresa.

Confira alguns dos benefícios das vagas no Centro de Distribuição de Itupeva:

  • Programa de Participação nos Resultados
  • Plano de saúde e odontológico
  • Alimentação no local
  • Vale-alimentação
  • Vale-transporte ou fretado
  • Auxílio-academia (Wellhub, Gympass)
  • Seguro de vida
  • Cestas de proteína e de Natal
  • Folga no aniversário
  • Vale-combustível
  • Bônus pago após completar 120 dias de empresa

Requisitos para as vagas:
- Auxiliar de Reposição Logística (219 vagas): ensino fundamental ou médio completo e mínimo de 18 anos.
- Operador de empilhadeira (11 vagas): ensino médio completo, mínimo de 18 anos, CNH e curso NR11

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