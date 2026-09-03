A RD Saúde, maior grupo de varejo farmacêutico do país com as redes Raia e Drogasil, promove nesta sexta-feira (4) um mutirão de empregos para preencher 230 vagas no Centro de Distribuição da empresa, em Itupeva (SP). O processo busca contratação imediata de 219 auxiliares de reposição logística e 11 operadores de empilhadeira. Os salários iniciais são de R$ 2.265 e R$ 3.551, respectivamente.

A ação será realizada a partir das 9h, no Centro de Distribuição da companhia, localizado na estrada Joaquim Bueno Neto, 9305, em Itupeva. Para concorrer às vagas de operador de empilhadeira, é necessário ter ensino médio completo, possuir CNH e curso de NR11. Já para o cargo de auxiliar de reposição logística, a exigência é o ensino fundamental ou médio completo. Para ambas as funções, a idade mínima é de 18 anos.

Além do salário, as vagas oferecem pacote de benefícios que inclui plano de saúde e odontológico, auxílio-academia, seguro de vida, vale-combustível e folga no aniversário. Quem for contratado entre setembro e dezembro de 2026 também terá direito a um bônus único de R$ 1 mil, pago após 120 dias de empresa.