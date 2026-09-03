Um homem foi preso em Jundiaí, por receptação, com um carro roubado, após uma longa perseguição que começou em Várzea Paulista. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (2).

Viaturas da PM identificaram o veículo roubado em Várzea Paulista, deram ordem de parada, mas o condutor não obedeceu, dando início à perseguição. Em determinado momento, os policiais o perderam de vista e ele conseguiu escapar.

Equipes do 11° Batalhão, em Jundiaí, tomaram conhecimento da situação e passaram a patrulhar a divisa dos municípios, conseguindo localizar o carro em trânsito pela rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves.