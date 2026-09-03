Um homem foi preso em Jundiaí, por receptação, com um carro roubado, após uma longa perseguição que começou em Várzea Paulista. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (2).
Viaturas da PM identificaram o veículo roubado em Várzea Paulista, deram ordem de parada, mas o condutor não obedeceu, dando início à perseguição. Em determinado momento, os policiais o perderam de vista e ele conseguiu escapar.
Equipes do 11° Batalhão, em Jundiaí, tomaram conhecimento da situação e passaram a patrulhar a divisa dos municípios, conseguindo localizar o carro em trânsito pela rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves.
Teve início uma nova perseguição, por várias ruas, mas o condutor novamente conseguiu fugir.
Pouco tempo depois, com o cerco fechado, o veículo foi novamente localizado, desta vez na avenida 14 de Dezembro.
A terceira perseguição teve início e acabou na rodovia Tancredo de Almeida Neves, com apoio da PM Rodoviária para o estreitamento de pista.
O condutor foi abordado e confessou que o carro era roubado. Ele admitiu que receberia R$ 1 mil para retirar o veículo no bairro Vila Popular, em Várzea, e levá-lo para outro lugar.
Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi preso em flagrante por receptação.