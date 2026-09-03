03 de setembro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
RECEPTAÇÃO

Perseguição intensa acaba em prisão em Jundiaí

Por Fábio Estevam |
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
O condutor do veículo admitiu que receberia R$ 1 mil pelo serviço de transportar o carro roubado
O condutor do veículo admitiu que receberia R$ 1 mil pelo serviço de transportar o carro roubado

Um homem foi preso em Jundiaí, por receptação, com um carro roubado, após uma longa perseguição que começou em Várzea Paulista. O caso aconteceu na noite desta quarta-feira (2).

Viaturas da PM identificaram o veículo roubado em Várzea Paulista, deram ordem de parada, mas o condutor não obedeceu, dando início à perseguição. Em determinado momento, os policiais o perderam de vista e ele conseguiu escapar.

Equipes do 11° Batalhão, em Jundiaí, tomaram conhecimento da situação e passaram a patrulhar a divisa dos municípios, conseguindo localizar o carro em trânsito pela rodovia Presidente Tancredo de Almeida Neves.

Teve início uma nova perseguição, por várias ruas, mas o condutor novamente conseguiu fugir.

Pouco tempo depois, com o cerco fechado, o veículo foi novamente localizado, desta vez na avenida 14 de Dezembro.

A terceira perseguição teve início e acabou na rodovia Tancredo de Almeida Neves, com apoio da PM Rodoviária para o estreitamento de pista.

O condutor foi abordado e confessou que o carro era roubado. Ele admitiu que receberia R$ 1 mil para retirar o veículo no bairro Vila Popular, em Várzea, e levá-lo para outro lugar.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi preso em flagrante por receptação.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários