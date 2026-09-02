No último fim de semana, a Prefeitura de Cabreúva promoveu a cerimônia que marcou a transição dos atendimentos de saúde no município para a nova estrutura da Santa Casa. A nova estrutura passa a receber pacientes, familiares e profissionais com mais conforto e melhores condições de atendimento, enquanto a parte antiga do hospital entra em uma nova fase de reforma, reconstrução e ampliação.

A Santa Casa já conta com mais de 2 mil m² de área ampliada. Com a conclusão das obras, a capacidade passará de 14 para 42 leitos, além da implantação da primeira UTI de Cabreúva, com 5 leitos, 3 centros cirúrgicos e novos serviços e equipamentos, como tomografia, endoscopia, colonoscopia e ultrassom.