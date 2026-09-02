02 de setembro de 2026
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SAÚDE

2 mil m²: Cabreúva inaugura expansão da Santa Casa

Por Redação | Prefeitura de Cabreúva
| Tempo de leitura: 1 min
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Divulgação / Prefeitura de Cabreúva
Enquanto a ampliação é inaugurada, a parte antiga do hospital entra em uma nova fase de reforma, reconstrução e ampliação
Enquanto a ampliação é inaugurada, a parte antiga do hospital entra em uma nova fase de reforma, reconstrução e ampliação

No último fim de semana, a Prefeitura de Cabreúva promoveu a cerimônia que marcou a transição dos atendimentos de saúde no município para a nova estrutura da Santa Casa. A nova estrutura passa a receber pacientes, familiares e profissionais com mais conforto e melhores condições de atendimento, enquanto a parte antiga do hospital entra em uma nova fase de reforma, reconstrução e ampliação.

A Santa Casa já conta com mais de 2 mil m² de área ampliada. Com a conclusão das obras, a capacidade passará de 14 para 42 leitos, além da implantação da primeira UTI de Cabreúva, com 5 leitos, 3 centros cirúrgicos e novos serviços e equipamentos, como tomografia, endoscopia, colonoscopia e ultrassom.

A mudança de espaço prepara a Santa Casa para atender às necessidades da população com uma estrutura mais completa, moderna e adequada aos próximos anos.

Durante o período de obras, o Pronto Atendimento terá entrada temporária pela rua Manoel Martins de Melo, no portão lateral da Santa Casa.

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