As informações foram divulgadas com exclusividade para a imprensa em um evento realizado na tarde desta terça-feira (1), com a presença do organizador e outros veículos de comunicação.

Jundiaí recebe, de 24 a 27 de setembro, a primeira edição da Feira Literária de Jundiaí, no Espaço Expressa. Com entrada gratuita, o evento terá a participação de 30 editoras, duas livrarias e mais de 20 autores de projeção nacional, além de escritores de Jundiaí e região. A programação inclui mesas de debate, lançamentos, sessões de autógrafos, encontros de leitura e atividades para diferentes faixas etárias.

Entre os autores confirmados estão Itamar Vieira Junior, Jeferson Tenório, Natália Timerman, Lilia Guerra e Pablo Zorzi. O jornalista e escritor Chico Felitti, natural de Jundiaí, será o padrinho da primeira edição. Em entrevista ao Jornal de Jundiaí, ele comentou a participação no evento: “Para mim, é um orgulho enorme. (...) O Brasil precisa disso: encontros entre pessoas que amam ler e escritores e escritoras. Precisamos reunir essa comunidade”.

A programação terá discussões sobre diferentes gêneros e temas da literatura, além de atividades voltadas ao público infantil e juvenil, como o projeto Jovens da Feira, que levará estudantes de escolas ao evento para conhecer editoras e outros segmentos do mercado editorial. Também estão previstos clubes de leitura e encontros entre autores e leitores. As editoras e livrarias participantes poderão apresentar seus catálogos e comercializar obras durante a feira.

A iniciativa foi idealizada pelo produtor cultural, professor e comunicador Paulo Vitor Targa, conhecido como PV, fundador da Cubo 2 e criador do canal de literatura “ponto e vírgula”. O projeto passou a integrar a programação da Festa Literária de Jundiaí (FLIJ), organizada pela Secretaria Municipal de Cultura. A realização envolveu articulações com editoras, livrarias, autores e outros parceiros ao longo dos últimos meses.