02 de setembro de 2026
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CULTURA

Feira Literária reúne autores e editoras em Jundiaí

Por Giulianna Mazzali |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação
A realização envolveu diversas articulações ao longo dos últimos meses
A realização envolveu diversas articulações ao longo dos últimos meses

Jundiaí recebe, de 24 a 27 de setembro, a primeira edição da Feira Literária de Jundiaí, no Espaço Expressa. Com entrada gratuita, o evento terá a participação de 30 editoras, duas livrarias e mais de 20 autores de projeção nacional, além de escritores de Jundiaí e região. A programação inclui mesas de debate, lançamentos, sessões de autógrafos, encontros de leitura e atividades para diferentes faixas etárias.

As informações foram divulgadas com exclusividade para a imprensa em um evento realizado na tarde desta terça-feira (1), com a presença do organizador e outros veículos de comunicação.

Entre os autores confirmados estão Itamar Vieira Junior, Jeferson Tenório, Natália Timerman, Lilia Guerra e Pablo Zorzi. O jornalista e escritor Chico Felitti, natural de Jundiaí, será o padrinho da primeira edição. Em entrevista ao Jornal de Jundiaí, ele comentou a participação no evento: “Para mim, é um orgulho enorme. (...) O Brasil precisa disso: encontros entre pessoas que amam ler e escritores e escritoras. Precisamos reunir essa comunidade”.

A programação terá discussões sobre diferentes gêneros e temas da literatura, além de atividades voltadas ao público infantil e juvenil, como o projeto Jovens da Feira, que levará estudantes de escolas ao evento para conhecer editoras e outros segmentos do mercado editorial. Também estão previstos clubes de leitura e encontros entre autores e leitores. As editoras e livrarias participantes poderão apresentar seus catálogos e comercializar obras durante a feira.

A iniciativa foi idealizada pelo produtor cultural, professor e comunicador Paulo Vitor Targa, conhecido como PV, fundador da Cubo 2 e criador do canal de literatura “ponto e vírgula”. O projeto passou a integrar a programação da Festa Literária de Jundiaí (FLIJ), organizada pela Secretaria Municipal de Cultura. A realização envolveu articulações com editoras, livrarias, autores e outros parceiros ao longo dos últimos meses.

Além da programação literária, o Espaço Expressa terá praça de alimentação e estacionamento coberto gratuito durante o evento. Entre as editoras e livrarias confirmadas estão Companhia das Letras, DarkSide, Intrínseca, Planeta, Record, Rocco, Sextante, Todavia, Livraria da Vila e Livraria Leitura. A lista de autores inclui ainda Caio Zerbini, Clara Bueno, Giba Pedroza, Maria Fernanda Maglio, Ricardo Terto e Roberto Denser, entre outros. Novos participantes poderão ser anunciados nas próximas semanas.

Serviço

Feira Literária de Jundiaí

24 a 27 de setembro

Espaço Expressa – Av. União dos Ferroviários, 1760 – Jundiaí (SP)

Entrada gratuita

Horários:

  • 24/9 – quinta-feira: 10h às 22h
  • 25/9 – sexta-feira: 10h às 22h
  • 26/9 – sábado: 9h às 22h
  • 27/9 – domingo: 9h às 20h30

Estacionamento coberto e gratuito.

Praça de alimentação no local.

Instagram: @feiraliterariadejundiai

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