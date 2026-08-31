31 de agosto de 2026
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FIM DE UMA ERA

Messi anuncia aposentadoria da seleção

Por Vitor Silva |
| Tempo de leitura: 1 min
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Reprodução/FIFA

Lionel Messi anunciou neste domingo (31) sua aposentadoria da seleção argentina. Aos 39 anos, o jogador encerra uma trajetória de duas décadas com a camisa da Albiceleste e informou a decisão por meio de uma publicação nas redes sociais. 

O anúncio ocorre após a participação da Argentina na Copa do Mundo de 2026. Messi afirmou que refletiu sobre a decisão e entendeu que era o momento de encerrar sua passagem pela equipe nacional. 

Maior artilheiro da história da seleção argentina, Messi encerra o ciclo após uma carreira marcada por títulos importantes, incluindo a Copa do Mundo de 2022 e duas conquistas da Copa América. 

O craque estreou pela seleção principal em 2005 e se tornou o principal nome de uma das gerações mais vitoriosas do futebol argentino. A despedida encerra um dos mais longos e marcantes ciclos de um jogador com a camisa da Albiceleste. 

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