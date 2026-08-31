Lionel Messi anunciou neste domingo (31) sua aposentadoria da seleção argentina. Aos 39 anos, o jogador encerra uma trajetória de duas décadas com a camisa da Albiceleste e informou a decisão por meio de uma publicação nas redes sociais.

O anúncio ocorre após a participação da Argentina na Copa do Mundo de 2026. Messi afirmou que refletiu sobre a decisão e entendeu que era o momento de encerrar sua passagem pela equipe nacional.

Maior artilheiro da história da seleção argentina, Messi encerra o ciclo após uma carreira marcada por títulos importantes, incluindo a Copa do Mundo de 2022 e duas conquistas da Copa América.