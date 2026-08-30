A ginástica de trampolim reúne saltos, acrobacias, força, técnica e concentração. Em Jundiaí, a modalidade também vem sendo utilizada como ferramenta de formação esportiva e educacional, com atletas que passaram das atividades de iniciação às competições oficiais. Um dos responsáveis pelo trabalho é Joanésio de Souza Santos Xavier, de 60 anos, conhecido como Xavier.
O profissional iniciou o trabalho com a Ginástica Artística em 1991 e, dez anos depois, passou definitivamente para a Ginástica de Trampolim, área em que atua até hoje. O contato com a modalidade aconteceu ainda em 1990, durante um evento realizado em Santo André.
Xavier afirma que se identificou com o esporte desde o primeiro contato. Apesar da experiência à frente dos treinamentos, ele prefere definir seu trabalho de outra maneira. “Não me coloco como treinador e sim como educador que utiliza o esporte como ferramenta de educação”, afirmou.
Popularmente conhecida por muitas pessoas como “cama elástica”, a Ginástica de Trampolim é uma modalidade competitiva que exige a execução de movimentos em sequência. No trampolim individual, por exemplo, os atletas realizam séries compostas por dez saltos diferentes, sem interrupções.
A modalidade também conta com a prova de trampolim sincronizado, em que dois atletas executam os mesmos exercícios ao mesmo tempo, buscando manter a sincronia desde o início até o fim da apresentação. Além dessas provas, outras modalidades fazem parte das competições.
O duplo mini exige uma corrida de aproximação, seguida pela execução de dois elementos acrobáticos em sequência antes da aterrissagem no colchão. Já no tumbling, o atleta utiliza uma pista para realizar uma sequência acrobática com diferentes movimentos e giros.
Apesar da associação imediata com saltos e acrobacias, o desempenho competitivo depende de diferentes capacidades físicas. Força, equilíbrio, coordenação, flexibilidade e concentração são utilizados pelos atletas, principalmente à medida que as séries se tornam mais complexas.
“Cada salto necessita de um pouco de cada”, explicou Xavier. Segundo ele, a combinação dessas capacidades se torna ainda mais importante nos níveis mais elevados, quando os ginastas passam a executar movimentos e sequências de maior dificuldade.
A preparação dos atletas acontece de forma gradual. Em Jundiaí, há atividades de iniciação e festivais, nos quais os participantes apresentam o que aprenderam durante as aulas. Com a evolução, os ginastas podem avançar para competições oficiais organizadas no Estado.
Entre os eventos do calendário estão o Troféu São Paulo, voltado também para crianças a partir dos cinco anos, a Copa São Paulo e o Campeonato Estadual. A partir dessas etapas, atletas podem buscar espaço em competições nacionais, que seguem regras estabelecidas pela Federação Internacional de Ginástica.
A concentração também é apontada como um dos fatores fundamentais para quem pratica a modalidade. “Com certeza, é uma das mais importantes, principalmente nas competições, onde erros podem levá-los a contusões”, destacou Xavier.
Em Jundiaí, as crianças começam as atividades a partir dos seis anos, inicialmente com uma proposta mais voltada ao lazer. Aos nove, aquelas que demonstram interesse em competir podem iniciar um trabalho mais específico de preparação para as competições.
Segundo Xavier, um dos primeiros desafios para os iniciantes é conhecer os movimentos e aprender os nomes dos saltos. Com a prática, os atletas passam a se adaptar às técnicas e, gradualmente, começam a combinar diferentes acrobacias nas séries.
O projeto desenvolvido na cidade tem origem social e, com o passar dos anos, ampliou sua participação no cenário competitivo. A equipe passou por torneios nacionais, campeonatos estaduais e brasileiros, acompanhando a evolução dos atletas formados no programa.
Um dos principais resultados dessa trajetória veio em 2026. O atleta Lucca Bressani Soares foi convocado para representar o Brasil no Campeonato Mundial da modalidade, que será realizado em novembro, na China. Ele disputará a competição no aparelho duplo mini, levando o nome de Jundiaí ao cenário internacional.