A ginástica de trampolim reúne saltos, acrobacias, força, técnica e concentração. Em Jundiaí, a modalidade também vem sendo utilizada como ferramenta de formação esportiva e educacional, com atletas que passaram das atividades de iniciação às competições oficiais. Um dos responsáveis pelo trabalho é Joanésio de Souza Santos Xavier, de 60 anos, conhecido como Xavier.

O profissional iniciou o trabalho com a Ginástica Artística em 1991 e, dez anos depois, passou definitivamente para a Ginástica de Trampolim, área em que atua até hoje. O contato com a modalidade aconteceu ainda em 1990, durante um evento realizado em Santo André.

Xavier afirma que se identificou com o esporte desde o primeiro contato. Apesar da experiência à frente dos treinamentos, ele prefere definir seu trabalho de outra maneira. “Não me coloco como treinador e sim como educador que utiliza o esporte como ferramenta de educação”, afirmou.