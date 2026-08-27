27 de agosto de 2026
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FIM DA ESCALA 6X1

Escala 6x1 entenda as novas tramitações

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
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Edilson Dantas
senador apresenta relatório e mantém texto da Câmara para acelerar tramitação
senador apresenta relatório e mantém texto da Câmara para acelerar tramitação

O senador Omar Aziz (PSD-AM), relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1, apresentou nesta quinta-feira (27) seu relatório à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. O texto mantém a versão aprovada pela Câmara dos Deputados em maio, sem alterações.

A decisão busca acelerar a tramitação da proposta. Como não houve mudanças no conteúdo aprovado pelos deputados, caso a PEC seja aprovada também pelo Senado, o texto poderá seguir diretamente para promulgação, sem precisar retornar à Câmara.

A PEC deve ser o primeiro item da pauta da CCJ na próxima quarta-feira (2). O presidente da comissão, senador Otto Alencar (PSD-BA), afirmou que a expectativa é votar o relatório na mesma data.

A proposta, no entanto, ainda depende de uma definição sobre sua votação no plenário do Senado. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, se comprometeu a pautar a matéria na CCJ, mas ainda não confirmou se levará o texto ao plenário durante o esforço concentrado previsto para ocorrer entre 31 de agosto e 4 de setembro.

No relatório, Omar Aziz defende a atualização da jornada de trabalho prevista na Constituição. Segundo o senador, o limite de 44 horas semanais foi estabelecido pela Assembleia Nacional Constituinte em 1988, quando houve a redução da jornada de 48 para 44 horas semanais.

Aziz argumenta que o parâmetro permanece sem alterações há 38 anos, período marcado por mudanças na produtividade, na tecnologia e na organização do trabalho no país.

A votação ganhou caráter de urgência no Congresso porque esta será a última semana de atividades antes das eleições de outubro. Caso a proposta avance sem alterações no Senado, o processo poderá ser concluído mais rapidamente.

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