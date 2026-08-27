O senador Omar Aziz (PSD-AM), relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da escala de trabalho 6x1, apresentou nesta quinta-feira (27) seu relatório à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado. O texto mantém a versão aprovada pela Câmara dos Deputados em maio, sem alterações.

A decisão busca acelerar a tramitação da proposta. Como não houve mudanças no conteúdo aprovado pelos deputados, caso a PEC seja aprovada também pelo Senado, o texto poderá seguir diretamente para promulgação, sem precisar retornar à Câmara.

A PEC deve ser o primeiro item da pauta da CCJ na próxima quarta-feira (2). O presidente da comissão, senador Otto Alencar (PSD-BA), afirmou que a expectativa é votar o relatório na mesma data.