Um pai devedor de mais de R$ 50 mil em pensão alimentícia ao filho, que era procurado pela Justiça, foi capturado por guardas municipais de Apoio Tático na manhã desta quinta-feira (27), no Terminal Vila Arens, em Jundiaí.
Os GMs Zarantonello, Fialho, Abreu e F. Santos foram informados pela Central de Monitoramento da Guarda Municipal de que o sistema Muralha Paulista havia identificado um procurado da Justiça saindo da estação ferroviária.
A equipe seguiu até o local e localizou o homem já no interior do Terminal de Ônibus Vila Arens.
Durante a abordagem e a consulta aos dados pessoais, os guardas confirmaram que se tratava de um morador de São Bernardo do Campo, com mandado de prisão em aberto por dívida de pensão alimentícia. Segundo apurado, ele havia chegado a Jundiaí para visitar a mãe.
Já durante o registro da ocorrência, na delegacia, também foi constatado que ele já havia sido preso em outras ocasiões pelo mesmo motivo.
O mandado de prisão foi formalmente cumprido, e o homem permaneceu à disposição da Justiça.