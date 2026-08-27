Um pai devedor de mais de R$ 50 mil em pensão alimentícia ao filho, que era procurado pela Justiça, foi capturado por guardas municipais de Apoio Tático na manhã desta quinta-feira (27), no Terminal Vila Arens, em Jundiaí.

Os GMs Zarantonello, Fialho, Abreu e F. Santos foram informados pela Central de Monitoramento da Guarda Municipal de que o sistema Muralha Paulista havia identificado um procurado da Justiça saindo da estação ferroviária.

A equipe seguiu até o local e localizou o homem já no interior do Terminal de Ônibus Vila Arens.