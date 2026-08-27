A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu nesta terça-feira (25) as datas e os horários do play-in da Copa Paulista. A fase será disputada em jogos de ida e volta e reúne oito equipes em busca de quatro vagas nas quartas de final.
O Paulista de Jundiaí terá o Grêmio Prudente como adversário. A equipe jundiaiense avançou para a segunda fase após terminar a primeira etapa da competição entre os classificados ao play-in.
A partida de ida será na próxima segunda-feira (31), às 19:30, o Estádio Paulo Constantino. A decisão, no Jayme Cintra, está marcada para segunda-feira (7), às 15:00
Os confrontos serão realizados em sistema eliminatório, com os times de melhor campanha tendo o direito de decidir a classificação como mandantes. Em caso de empate no placar agregado, a vaga será definida nos pênaltis.
O novo formato da Copa Paulista prevê que os líderes dos quatro grupos avancem diretamente às quartas de final. Os segundos e terceiros colocados disputam o play-in, que antecede a próxima fase do torneio.
A definição das datas e horários ocorre após o encerramento da primeira fase, que contou com 16 clubes divididos em quatro grupos. O campeão da Copa Paulista terá direito de escolher entre uma vaga na Copa do Brasil ou na Série D do Campeonato Brasileiro de 2027.