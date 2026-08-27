A Federação Paulista de Futebol (FPF) definiu nesta terça-feira (25) as datas e os horários do play-in da Copa Paulista. A fase será disputada em jogos de ida e volta e reúne oito equipes em busca de quatro vagas nas quartas de final.

O Paulista de Jundiaí terá o Grêmio Prudente como adversário. A equipe jundiaiense avançou para a segunda fase após terminar a primeira etapa da competição entre os classificados ao play-in.

A partida de ida será na próxima segunda-feira (31), às 19:30, o Estádio Paulo Constantino. A decisão, no Jayme Cintra, está marcada para segunda-feira (7), às 15:00